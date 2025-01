Apple décide de s’appuyer sur Shazam et toutes les reconnaissances musicales effectuées par les utilisateurs pour prédire les artistes qui se feront connaître durant toute l’année 2025.

Apple ne dévoile pas d’un coup les 50 nouveaux artistes musicaux. Cela se fait par genre. Aujourd’hui, nous avons le droit à la liste pour les styles dance/électro. En l’occurrence, Apple met en avant Also Astir, Joe Hunt, Khathapillar, Marasi, TR3NACRIA, Nu-La, Prophecy, Quentro, VXSION et WITH U.

Il y aura un genre par jour, sur cinq jours. C’est dance/électro aujourd’hui, musique latine pour le jour 2, country/rock pour le jour 3, pop pour le jour 4 et Hip-Hop/R&B pour le jour 5.

Apple note que Shazam compte plus de 300 millions d’utilisateurs mensuels et qu’il y a plus de 100 milliards de musiques identifiées avec l’application depuis son lancement.

La société se base sur les données pour voir ce que les utilisateurs commencent sérieusement à Shazamer pour deviner ce qui pourrait percer tout au long de 2025. De plus, l’équipe éditoriale d’Apple Music donne un coup de main.

Selon Apple; les deux tiers des artistes qui figuraient dans la liste des prédictions de Shazam l’année dernière ont ensuite été dans la liste des 100 meilleurs artistes quotidiens d’Apple Music dans 150 pays.

Si vous avez un abonnement à Apple Music, vous pouvez écouter les playlists de Shazam à cette adresse.