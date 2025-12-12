DJI révolutionne l’usage des drones grand public avec la dernière mise à jour de son modèle Neo 2 : le mini drone prend désormais en charge le contrôle direct depuis l’Apple Watch. Cette fonctionnalité transforme la montre connectée d’Apple en une télécommande complète, capable de piloter, suivre, enregistrer et gérer les vols sans avoir à sortir son iPhone ou une radiocommande traditionnelle.

Accessible depuis le firmware v01.00.0500 et l’application DJI Fly v1.19.4, cette fonctionnalité n’était jusqu’alors jamais arrivée sur un drone grand public de DJI. L’activation s’étend aux Apple Watch Series 8, 9, 10, 11, ainsi qu’aux modèles Ultra 2 et Ultra 3, à condition que la montre soit sous watchOS 11 ou une version ultérieure.

Du pilotage au poignet : comment ça marche ?

L’application DJI Fly sur Apple Watch offre un contrôle étonnamment puissant pour un écran si compact. Elle permet notamment l’affichage de la caméra en direct, avec quelques ajustements liés à la gestion d’énergie : baisser le poignet met ainsi temporairement en veille l’affichage pour économiser de la batterie, tandis que lever le poignet ou toucher l’écran relance instantanément la vue en direct.

Des fonctions avancées pour les utilisateurs nomades

Le pilotage via Apple Watch sera sans doute particulièrement pratique pour des activités sportives comme le vélo ou la course. En plus des commandes tactiles, les utilisateurs peuvent même donner des instructions vocales après avoir autorisé l’accès au micro dans les paramètres. L’Apple Watch se transforme également en un mini-micro pour l’enregistrement audio synchronisé avec la vidéo capturée par le drone.

DJI a aussi étendu la mise à jour à l’ensemble de son écosystème, avec des améliorations pour les télécommandes RC-N3, RC 2, RC Motion 3 ainsi que les lunettes Goggles. Des notifications sonores ont été ajoutées pour signaler la perte de suivi ou une batterie faible, et plusieurs corrections de bugs améliorent la stabilité générale.

Avec cette compatibilité Apple Watch, le DJI Neo 2 s’impose comme un choix naturel pour les utilisateurs de l’écosystème Apple à la recherche d’un drone facile à piloter, pratique à emporter en déplacement, et doté de fonctions véritablement avancées (pour un modèle aussi compact).