Apple propose au téléchargement la mise à jour tvOS 26.2 (build 23K54) pour l’Apple TV. Il s’agit ici de la version finale pour tout le monde. Elle arrive après plusieurs bêtas et deux release candidates.

Les nouveautés de tvOS 26.2 sur Apple TV

Avec tvOS 26.2, il est possible de créer un compte pour un enfant ou un invité sans avoir à lui associer un compte Apple, une évolution pour les familles et l’utilisation partagée.

La plus grande avancée concerne les profils pour enfants. La création d’un tel compte ne demande plus qu’un nom et la confirmation qu’il s’agit d’un enfant. Une fois activé, ce profil transforme l’application Apple TV en un espace entièrement sécurisé : seuls les films et séries adaptés à l’âge défini sont visibles dans la bibliothèque, le magasin et les recommandations. Le contenu pour adultes disparaît complètement de l’application.

Il est possible de personnaliser finement les restrictions d’âge pour les films et les séries. Cependant, il est important de noter que ce filtrage ne s’applique qu’à l’intérieur de l’application Apple TV. Toutes les autres applications installées et l’App Store restent accessibles. Les parents devront donc toujours utiliser le contrôle parental général de tvOS pour bloquer l’accès à d’autres services comme Netflix ou YouTube.

Cette nouvelle fonctionnalité bénéficie également aux adultes qui n’ont pas de compte Apple. Ils peuvent désormais créer leur propre profil invité pour bénéficier de recommandations personnalisées sans polluer celles du propriétaire de l’appareil. Ces profils simplifiés peuvent être facilement supprimés ou, si nécessaire, mis à niveau ultérieurement en y ajoutant un compte Apple.

Enfin, Apple indique que ces nouveaux profils peuvent être accessibles sur certains appareils tiers, ce qui peut inclure les téléviseurs connectés qui intègrent l’application Apple TV. Cela permettra de conserver une expérience personnalisée et sécurisée pour les enfants sur tous les écrans du foyer.

Pour mettre à jour votre Apple TV vers tvOS 26.2, rendez-vous dans Réglages > Système > Mises à jour de logiciels > Mettre à jour les logiciels.