Apple a proposé hier la version finale d’iOS 26.2 au téléchargement sur iPhone et iPad, et cela s’accompagne d’un changement d’interface subtil qui pourrait surprendre les utilisateurs. Lors de la configuration après l’installation, le système incite fortement à basculer vers les mises à jour automatiques d’iOS, modifiant parfois les préférences établies sans action explicite de refus.

iOS 26.2 peut avoir réactivé les mises à jour automatiques

Le piège se referme lors de l’étape affichant « Mise à jour logicielle terminée ». À ce stade, où la majorité des utilisateurs ont le réflexe d’appuyer rapidement sur le bouton « Continuer » pour accéder à leur écran d’accueil, Apple a intégré une nouvelle mention informative. Ce texte avertit que les futures mises à jour seront désormais téléchargées et installées automatiquement.

En validant via le bouton principal, l’utilisateur accepte implicitement cette modification. Il existe pourtant une alternative : une option plus discrète intitulée « Télécharger automatiquement uniquement » permet de refuser l’installation automatique, mais sa position la rend facile à manquer pour quiconque parcourt les écrans machinalement.

Ce comportement ne semble pas concerner tout le monde. Il cible spécifiquement les personnes ayant désactivé l’installation automatique et ne s’affiche pas systématiquement chez tous les utilisateurs concernés. Néanmoins, cette méthode rappelle qu’Apple peut insérer ce type d’option d’adhésion déguisée dans n’importe quelle mise à jour.

Comment vérifier et restaurer vos préférences manuelles

Si vous constatez qu’une mise à jour s’est installée mystérieusement sans votre aval, il est probable que ce paramètre ait été réactivé de manière silencieuce via ce processus. Même si vous pensez avoir évité le piège lors du passage à iOS 26.2, une vérification de sécurité s’impose.

Pour reprendre le contrôle sur le déploiement des mises à jour, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > MÀJ automatiques. À partir de ce menu, vous pouvez désactiver l’option concernée. iOS vous permet alors de configurer le téléchargement automatique tout en bloquant l’installation autonome.