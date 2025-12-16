En plus de dévoiler les futurs produits Apple à venir, la grosse fuite qui vient d’une version interne d’iOS 26 dévoile les prochaines nouveautés logicielles qui vont être disponibles, notamment le nouveau Siri avec intelligence artificielle.

La fuite vient de la build 23A5234w d’iOS 26. Cette version était présente sur un prototype d’iPhone et cet appareil a été vendu. La personne qui a acheté ce prototype a ensuite partagé la version interne d’iOS 26, ce qui permet d’avoir la grosse fuite sur les futurs produits. MacRumors dévoile aujourd’hui ce qu’elle contient.

Produits

améliorations du Bluetooth, de l’état de batterie faible et de la localisation participative. AirPods : plusieurs fonctionnalités sont répertoriées avec un lancement prévu au printemps 2026 : « ContextualReminders », « ConversationBreakthroughVQA » et recherche visuelle. Il est également fait mention de « compréhension précise de la localisation en extérieur » et « commandes de connexion sensibles à la pièce ». Une deuxième mention concerne « technologie de localisation de précision étendue » et une autre mention « SRAudioMixing – mixage audio avec l’appareil de streaming actif » qui pourrait être liée aux AirPods.

Fonctionnalités pour iOS 26 et iOS 27

Santé+ (Health+) : cette fonctionnalité est prévue pour le printemps 2026. Selon certaines rumeurs, il s’agirait d’un nouveau service d’abonnement lié à la santé et basé sur l’IA. Il est également fait référence à une autre fonctionnalité liée à la santé appelée « Gumdrop », sans plus d’information. Il est également mentionné une fonctionnalité appelée « Geronimo » prévue pour 2030.

les applications tierces pourront accéder aux informations de carte bancaires à remplir automatiquement à l’automne 2026. Actuellement, vous pouvez prendre une photo des détails de votre carte lors du paiement ou utiliser Apple Pay, mais vous ne pouvez pas remplir automatiquement les détails de votre carte bancaire lorsque vous effectuez un achat dans une application. Siri : plusieurs mentions font référence aux fonctionnalités de Siri pour la version plus intelligente de l’assistant sur laquelle Apple travaille actuellement. IntelligenceFlow, PlanOverrides, SpotlightPersonalAnswersSiri, SpotlightSearchToolLLMQueryUnderstanding et SpotlightExtSemanticSearch sont quelques-uns des termes mentionnés. Les mentions relatives à Siri sont accompagnées de la mention « printemps 2026 ».

Déjà des détails pour 2027

Une précédente fuite a dévoilé les premiers détails concernant iOS 27. Ici, nous avons peut-être ce qui sera disponible avec iOS 28 en 2027. Mais cela reste un peu vague à ce stade. Il y a seulement les mentions suivantes :

sleepCloudKitManatee

sleepCloudKitSync

sleepOnIpad

sleepOnMac

Du nouveau pour l’accessibilité

La fuite d’iOS 26 permet également de découvrir les futures fonctionnalités d’accessibilité d’Apple qui arriveront en 2026. Cela inclura :

une version 2 est en préparation. Clavier macOS : accès complet au clavier et prise en charge de VoiceOver pour macOS. Le Mac bénéficiera également d’une gamme étendue de tailles de police.

D’autres fonctionnalités

Enfin, d’autres éléments sont référencés :