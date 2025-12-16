Alors que le marché mondial des smartphones pourrait reculer de 2,1 % en 2026 (selon Counterpoint), Apple et Samsung se trouveraient en position de force pour absorber la hausse des coûts des puces mémoire si l’on en croit les conclusions d’une étude de Counterpoint Research.

Une pression accrue sur les marques chinoises

La projection du marché des smartphones pour l’an prochain a été nettement révisée à la baisse, passant d’une croissance attendue de 0,45 % à une contraction. La principale cause de cet affaissement est une pénurie de DRAM qui a fait grimper le coût des composants de 10 à 25 %. Les marques chinoises comme Honor et Oppo sont particulièrement affectées, notamment sur le segment des smartphones d’entrée de gamme où la marge est beaucoup plus faible et où les prix des puces ont augmenté de 20 à 30 % depuis le début de l’année 2025.

« Apple et Samsung sont les mieux placés pour traverser ces prochains trimestres, mais ce sera difficile pour les autres acteurs qui disposent de moins de marges pour concilier part de marché et rentabilité », explique Yang Wang, analyste senior chez Counterpoint.

Des prix à la hausse et un glissement vers le premium

La tension sur les mémoires est largement accentuée par les fabricants de puces qui privilégient la DRAM avancée pour les serveurs IA au détriment des puces de base pour les smartphones (et autres appareils « grand public »). Cette situation pourrait durer tout au long de l’année 2026. Les analystes anticipent une augmentation moyenne des prix des smartphones de 6,9 % dans le monde, les constructeurs répercutant les coûts sur les consommateurs ou orientant ces derniers vers des modèles haut de gamme.

Grâce à sa puissance financière et à sa chaîne d’approvisionnement robuste, Apple serait donc en mesure d’absorber ces hausses sans ajuster immédiatement ses tarifs, évitant ainsi de compromettre les ventes de ses appareils (déjà très chers), contrairement à certaines marques qui pourraient réduire la mémoire ou d’autres fonctionnalités pour limiter l’impact sur le prix final.

Alors que le marché des smartphones traverse une nouvelle zone de turbulences, la résilience d’Apple et Samsung pourrait in fine permettre aux deux géants de l’électronique de creuser l’écart avec leurs concurrents.