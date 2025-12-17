Apple semble prêt à revoir sa copie concernant l’ergonomie de son bouton de commande de l’appareil photo sur l’iPhone 18. Selon The Information, Apple va simplifier le fonctionnement du bouton en supprimant ses capacités tactiles qui divisent actuellement les utilisateurs.

La fin des gestes de balayage accidentels

Apple prévoirait de retirer la couche capacitive ainsi que le retour haptique du bouton de commande de l’appareil photo sur l’iPhone 18 standard. Cette modification matérielle empêcherait les utilisateurs d’effectuer des balayages sur la surface du bouton. Seule la sensibilité à la pression serait conservée.

Cette décision technique répondrait directement à une critique récurrente : de nombreux utilisateurs se plaignent d’activer ou de modifier des réglages par accident en effleurant cette zone. Si The Information mentionne spécifiquement le modèle standard, il est possible que cette révision s’étende aux modèles iPhone 18 Pro par souci de cohérence au sein de la gamme.

Si cette simplification permettrait à Apple de réduire ses coûts de production, elle semble avant tout motivée par la volonté d’améliorer l’expérience utilisateur. La marque a déjà tenté d’atténuer ces problèmes via des mises à jour logicielles. Avec iOS 18.2, une option « Nécessite l’écran allumé » a été ajoutée et les gestes de balayage sont désormais désactivés par défaut lors de la configuration d’un nouvel appareil.

Ce changement de design marquerait donc une étape supplémentaire pour résoudre définitivement ces soucis d’ergonomie. Le calendrier de sortie prévoit l’arrivée des iPhone 18 Pro pour septembre 2026, tandis que l’iPhone 18 standard ne serait pas lancé avant le printemps 2027.