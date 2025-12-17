Apple continue de consolider sa position sur le marché mondial des processeurs pour smartphones. Selon les dernières données publiées par Counterpoint, la firme de Cupertino a enregistré une progression notable de sa part de marché des AP-SoC au troisième trimestre 2025 (+3 pts de pourcentage, à 18%), portée par le lancement de la gamme iPhone 17.

L’effet iPhone 17 dope les livraisons de puces Apple

L’arrivée des iPhone 17 équipés des nouvelles puces A19 et A19 Pro a entraîné une hausse séquentielle des volumes livrés par Apple. Cette dynamique devrait encore s’accentuer au quatrième trimestre, période traditionnellement favorable aux ventes de fin d’année (et aux nouvelles gammes d’iPhone). Grâce à son intégration verticale et à la maîtrise de son calendrier produit, Apple parviendrait à absorber les variations du marché bien mieux que ses concurrents, ce qui pourrait lui permettre de venir titiller Qualcomm pour la seconde place : 4 points de Pdm seulement séparaient Apple de Qualcomm lors du Q4 2024.

Des performances contrastées chez les autres fondeurs

Dans le même temps, MediaTek a vu ses expéditions reculer, notamment sur l’entrée et le milieu de gamme. Le Dimensity 8350 a toutefois soutenu la série 8000, tandis que la 5G progresse rapidement sur les smartphones à moins de 150 dollars via le Dimensity 6300.

Chez Qualcomm, la baisse observée au troisième trimestre s’explique en grande partie par la saisonnalité et un ralentissement du segment premium autour du Snapdragon 8 Elite. Le lancement du Snapdragon 8 Elite Gen 5 et la bonne tenue de la série Snapdragon 7 apportent néanmoins des signaux positifs.

Exynos, UNISOC et Huawei à la recherche d’équilibre

Samsung a profité du succès du Galaxy Flip 7 et de la gamme Galaxy S24 pour relancer ses puces Exynos, tandis qu’UNISOC gagne du terrain sur les smartphones à très bas prix. Huawei, en revanche, a connu un léger repli malgré une montée en puissance progressive de ses puces Kirin sur la série Nova. Dans un marché de plus en plus polarisé, Apple semble mieux armée que jamais pour maintenir son avance technologique et commerciale sur le segment stratégique des processeurs mobiles.