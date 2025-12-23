Apple confirme son poids de plus en plus massif dans l’écosystème numérique mondial. Selon le rapport annuel Cloudflare Radar Year in Review 2025, la firme de Cupertino s’est classée troisième parmi les services Internet les plus utilisés au monde, sur la base des données DNS de Cloudflare, l’un des plus grands fournisseurs d’infrastructure Internet.

Apple dépasse TikTok, et même Microsoft

C’est au fil de cette année 2025 qu’Apple a progressivement renforcé sa position. Les données montrent ainsi que la marque à la pomme a dépassé TikTok dès le début de 2025, s’installant durablement à la troisième place jusqu’à l’été, avant d’alterner avec Microsoft sur la seconde moitié de l’année. « Apple termine finalement l’année à la troisième position », note Cloudflare, tandis que Microsoft affiche des performances en nette progression par rapport à 2024.

TikTok, de son côté, recule jusqu’à la dixième place, dans un contexte marqué par de fortes incertitudes réglementaires qui ont pesé sur son trafic mondial. Au global, sur l’ensemble de l’année 2025, Apple termine 3ème au classement des services les plus utilisés dans le monde, derrière Facebook/Meta et l’indétrônable Google.

iOS progresse sur le trafic mobile mondial

Le rapport met également en lumière l’évolution du trafic mobile. En 2025, les appareils iOS ont généré 35 % du trafic mobile mondial, contre 65 % pour Android. Une part certes minoritaire (ce qui est logique), mais en hausse : la part d’iOS progresse de deux points de pourcentage sur un an.

Cloudflare précise que certains marchés font figure d’exception. Monaco affiche par exemple une part iOS proche de 70 %, tandis que dans 27 pays — dont le Bangladesh, l’Éthiopie ou le Malawi — Android représente plus de 90 % du trafic mobile.

Un web en forte croissance en 2025

Au-delà d’Apple, Cloudflare observe une hausse globale du trafic Internet de 19 % en 2025, avec une accélération plus marquée à partir du mois d’août. Le trafic lié à Starlink a quant à lui doublé, ce qui illustre l’essor rapide de la connectivité satellitaire.

Ces données confirment la place centrale d’Apple dans les usages numériques mondiaux, et montrent, s’il le fallait encore, qu’Apple a largement gagné son pari de devenir un géant des services.