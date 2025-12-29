C’est peu dire que l’iPhone Fold s’impose déjà comme l’un des appareils les plus attendus de 2026. Alors que les rumeurs s’intensifient, Jon Prosser a décidé de nous dévoiler le rendu photoréaliste de cette future merveille technologique, rendu effectué en tenant compte des dernières fuites sur le sujet. Et si l’on en croit plusieurs indiscrétions relayées par le leaker, Apple aurait pris le temps nécessaire pour peaufiner un produit destiné à marquer une rupture nette avec la concurrence.

Un écran pliant enfin sans pli visible

Le principal défi des smartphones pliants reste la marque laissée par la charnière au centre de l’écran. Là où les fabricants rivaux ont fini par composer avec cette contrainte, Apple aurait trouvé la solution quasi idéale. L’iPhone Fold embarquerait en effet une dalle interne de 7,8 pouces totalement lisse, « sans aucune trace de pliure », une prouesse technologique qui placerait immédiatement Cupertino en tête sur le plan du design.

Un format hybride entre iPhone et iPad mini

Replié, l’appareil conserverait un format compact avec un écran externe de 5,5 pouces et une épaisseur d’environ 9 mm. Déployé, il se transformerait en véritable mini-tablette ultrafine de 4,5 mm, flirtant avec les dimensions d’un iPad mini. Côté photo, quatre capteurs seraient de la partie, dont un module intégré sous l’écran interne.

Des choix techniques audacieux

Autre surprise : l’abandon probable de Face ID. Faute de place, Apple miserait sur un Touch ID intégré au bouton d’alimentation, à l’image de l’iPad Air. À l’intérieur, l’iPhone Fold inaugurerait le modem maison C2, épaulé par des batteries haute densité pour préserver l’autonomie.

Ce concentré d’innovations aura un prix… très élevé, soit entre 2 000 et 2 500 dollars ! Plus qu’un simple smartphone, l’iPhone Fold s’annonce comme une véritable vitrine technologique, destinée à redéfinir le haut de gamme mobile chez Apple.