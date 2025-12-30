Apple vient d’obtenir un nouveau brevet qui esquisse une évolution radicale du design de l’iPhone, soit des smartphones sans boutons physiques, dont les commandes seraient déportées… vers la coque. L’accessoire ne se limiterait plus à protéger l’appareil, mais deviendrait une véritable interface d’entrée.

Une coque qui remplace les boutons physiques

Le brevet décrit une coque équipée de capteurs tactiles capables de détecter des pressions, des tapotements, des glissements ou même un simple contact. Une fois installée, la coque pourrait désactiver totalement les boutons matériels de l’iPhone et rediriger les commandes via ses propres capteurs. « La coque devient la surface d’interaction principale », suggère le document.

Apple envisage plusieurs technologies : capteurs capacitifs, de mouvements, de force ou de présence, piézoélectriques, jauges de contrainte, NFC, capteurs optiques ou encore ultrasons. Ces éléments seraient intégrés entre les différentes couches de la coque (invisibles donc pour l’utilisateur).

De nouveaux gestes et des zones de contrôle inédites

Contrairement aux coques actuelles, qui se contentent de relayer mécaniquement l’appui sur un bouton, ce système permettrait d’ajouter de nouvelles zones tactiles n’importe où sur la coque. Réglage du volume par glissement, raccourcis personnalisés, déclencheur photo ou commandes dédiées à l’accessibilité : les usages potentiels sont nombreux.

Le brevet évoque également l’intégration d’un capteur d’empreintes directement dans la coque et capable d’identifier l’utilisateur sans passer par l’écran ou le châssis de l’iPhone.

Vers des iPhone sans pièces mécaniques

Cette approche s’inscrit dans la stratégie d’Apple visant à réduire les composants mécaniques au profit de commandes tactiles ou à état solide. « Les incohérences mécaniques liées aux boutons sont éliminées », précise le brevet, ouvrant ainsi la voie à des iPhone plus étanches, plus durables et modulables via leurs accessoires. Vers l’iPhone sans aucun bouton physique ? Apple y travaille en tout cas…