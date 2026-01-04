Un soldat ukrainien de la brigade Azov a partagé des images de son MacBook Air M1 transpercé par un éclat d’obus d’artillerie mais toujours opérationnel. L’ordinateur portable d’Apple a encaissé l’impact alors qu’il était fermé, soulevant avec ironie la question de sa capacité de protection balistique.

Le MacBook Air M1 fonctionne malgré une coque transpercée

Ce test de résistance involontaire s’éloigne radicalement des chutes d’iPhone orchestrées par les YouTubeurs tech. Le militaire, qui exerce aussi comme photographe sur Instagram, a dévoilé sur X (ex-Twitter) l’étendue des dégâts : un trou net traverse le châssis, l’écran et atteint le clavier. L’appareil n’était pas porté par son propriétaire au moment de l’impact, mais il a subi de plein fouet la violence de l’éclat d’obus d’artillerie.

Malgré la destruction physique évidente, le Mac portable est toujours fonctionnel. L’utilisateur a même indiqué lire les réponses à sa publication directement sur cet ordinateur sinistré. Il le prouve avec la vidéo ci-dessous. Bien que des segments entiers de l’écran soient devenus illisibles, la survie électronique de ce MacBook Air reste impressionnante pour un appareil grand public.

З цього ноутбука можна читати твіти у X 🫣 pic.twitter.com/gKoILrbufj — Лаꑭевич (@lanevychs) January 2, 2026

La remise en état du matériel semble économiquement irréaliste. Le soldat a indiqué ultérieurement que le prix des réparations équivaudrait à l’achat d’un nouvel ordinateur portable. Cette situation est compliquée par l’absence d’Apple Store officiel en Ukraine, obligeant les clients à passer par des revendeurs agréés dont les tarifs fluctuent.

Même avec un contrat AppleCare, la prise en charge resterait hypothétique. Si un magasin Apple Store français facture des franchises de 99 € pour un écran ou 259 € pour d’autres dommages, la nature de l’incident poserait problème. Le cas actuel serait sans doute classé comme un abus physique extrême, excluant l’appareil des programmes de réparation standards.