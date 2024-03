Voilà qui pourrait bien consolider un peu plus la place du Mac aux Etats-Unis. Pour la première fois, le géant de la distribution Walmart propose des Mac à la vente ! Dans un premier temps, les ordinateurs pommés ne seront pas distribués dans les immenses supermarchés de Walmart mais en ligne, via le marketplace du numéro un de la distribution. Un seul modèle de Mac est pour l’instant disponible à la vente via le distributeur, le MacBook Air équipé d’une puce Apple Silicon M1 : « Aujourd’hui, Walmart commencera à vendre des MacBook Air équipés de la puce M1 – en continuant à livrer une qualité supérieure et un prix abordable inégalé pour les clients. » se félicite Walmart dans un communiqué « Le MacBook Air offre des performances étonnantes et une batterie de longue durée de vie dans un design fin et léger. C’est la première fois que les clients peuvent acheter un Mac directement auprès de Walmart. Le MacBook Air doté de la puce M1 est désormais disponible sur Walmart.com et sera bientôt disponible dans certains magasins Walmart pour seulement 699 dollars. »

Un prix ultra compétitif pour ce MacBook Air M1 vendu chez Walmart

Julie Barber, vice-présidente exécutive du merchandising chez Walmart, en rajoute une couche : « Notre mission chez Walmart est d’aider les clients à économiser de l’argent afin qu’ils puissent vivre mieux – ce n’est pas une proposition soit l’un soit l’autre. Le cœur même de cette mission réside dans la conviction que les clients ne devraient pas avoir à sacrifier la qualité au profit du prix. Nous travaillons dur pour amener des marques haut de gamme sur nos étagères physiques et virtuelles, et nous sommes ravis de travailler avec Apple pour y parvenir. » A noter que le MacBook Air M1 n’est plus disponible à la vente sur le site d’Apple. Au moment de quitter les étals, la machine était proposée à 999 dollars. En d’autres termes, les 699 dollars de Walmart représentent une offre potentiellement très attractive pour toute personne désireuse de s’équiper d’un Mac à bon prix. De quoi booster encore la part de marché du Mac aux Etats-Unis (qui a atteint un nouveau record) ?