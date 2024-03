Un nouveau rapport de Canalys montre que sur le Q4 2023, les ventes de Mac ont été particulièrement solides aux Etats-Unis. Le marché du PC dans son ensemble (desktops, notebooks et workstations) a progressé de 3,3% sur la période, ce qui représente 16,6 millions d’appareils écoulés. Apple a fait très fort sur ce trimestre puisque la part de marché du Mac atteint les 14,4%, ce qui est tout simplement du jamais vu pour la firme californienne ! Cela représente une croissance des ventes de 16,9% pour Apple, soit la plus forte progression de l’ensemble des fabricants de PC. Apple se positionne ainsi à la 4ème place des plus gros fabricants de « PC » aux Etats-Unis, à quelques encablures à peine de Lenovo. (2,4 millions de Mac vendus contre 2,6 millions de PC Lenovo). 1 PcC sur 7 vendu aux USA est donc un Mac, un ratio qui tient de l’inédit et qui démontre la force de frappe d’Apple dans son pays d’origine.

Le marché américain du PC est toujours dominé par HP (27,9% de Pdm, +1,8% de croissance et 4,6 millions de PC écoulés), suivi par Dell (22,6% de Pdm, -5% et 3,7 millions de Pc), Lenovo, et donc Apple. On note aussi qu’Acer semble cette fois totalement distancé à la 5ème place, ce malgré une croissance des ventes de 13,2% sur le trimestre. Les analystes de Canalys estiment que le marché de l’ordinateur personnel va continuer de croitre aux Etats-Unis, porté par les nouveaux besoins en calculs d’IA.