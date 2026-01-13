Malgré une stratégie sur l’IA jugée encore discrète et surtout peu lisible, Apple pourrait vivre une année décisive en 2026. C’est en tout cas l’analyse de la firme d’investissement Wedbush, qui maintient un objectif de valorisation élevé pour le géant de Cupertino et estime que le marché sous-évalue son potentiel à moyen terme.

Une feuille de route claire pour relancer l’IA chez Apple

Selon Wedbush, 2026 marquera un tournant pour Apple Intelligence, avec deux piliers majeurs : une refonte profonde de Siri et la concrétisation d’un partenariat stratégique avec Google Gemini. Les analystes estiment que cette alliance, potentiellement exclusive, pourrait enfin donner à Apple une réponse crédible aux assistants conversationnels avancés comme ChatGPT ou Perplexity.

La nouvelle version de Siri est attendue comme un élément central de cette offensive. Wedbush souligne qu’un lancement maîtrisé et à temps serait déterminant, et pourrait même ouvrir la voie à un futur service d’IA par abonnement intégré à l’écosystème Apple.

Une dynamique iPhone toujours favorable

Sur le plan matériel, la banque d’affaires se montre confiante dans la continuité du succès de l’iPhone. Après de solides performances de l’iPhone 17, notamment en Chine, Wedbush anticipe une forte demande pour la gamme iPhone 18. L’arrivée supposée d’un iPhone pliable à l’automne 2026 pourrait renforcer cet élan.

Des hausses de prix et une stabilité à la tête d’Apple

Wedbush prévoit toutefois une augmentation d’environ 100 dollars sur les modèles iPhone 18 Pro, en raison de la hausse des coûts des composants. Enfin, et contrairement à certaines rumeurs, Wedbush prévoit queTim Cook devrait rester CEO au moins jusqu’à fin 2027, assurant ainsi une certaine forme de continuité à la tête de la firme.