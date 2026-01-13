Apple aurait lancé en toute discrétion un programme de remplacement de batterie à tarif préférentiel pour les utilisateurs d’iPhone 13 en Chine. Selon des informations relayées par des médias locaux, l’opération viserait exclusivement ce marché et ne concernerait, pour l’instant, aucun autre pays.

Un geste ciblé

À sa sortie, la gamme iPhone 13 — et notamment l’iPhone 13 Pro Max — s’était imposée comme une référence en matière d’autonomie. Toutefois, des signalements récents en Chine évoquent des cas isolés de gonflement de batterie ou de baisse de performances. Même si ces affirmations n’ont pas été confirmées officiellement à l’échelle mondiale, Apple aurait choisi d’agir localement.

D’après les informations disponibles, le programme aurait débuté le 7 janvier 2026 et se poursuivrait jusqu’au 30 avril 2026. Il concernerait l’ensemble des modèles de la famille iPhone 13.

Un tarif presque divisé par deux

Concrètement, le coût du remplacement passerait de 729 yuans à 399 yuans, soit une baisse significative équivalente à environ 57 dollars/euros contre plus de 100 dollars/euros habituellement. À titre de comparaison, aux États-Unis, le remplacement de batterie d’un iPhone 13 reste facturé 89 dollars hors AppleCare.

Fait notable, aucune communication officielle n’apparaît pour l’instant sur le site chinois d’Apple. Le tarif standard y est toujours affiché, laissant entendre que la réduction serait appliquée directement dans certains centres de service agréés, dont la liste n’a pas été rendue publique.

Reste à savoir si cette mesure restera limitée à la Chine ou si elle pourrait, à terme, s’étendre à d’autres marchés confrontés à des problématiques similaires.