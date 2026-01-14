L’arrivée de JPMorgan Chase comme futur émetteur de l’Apple Card n’a pas attendu la transition officielle pour se faire sentir dans les comptes du géant bancaire américain. Selon des informations financières récentes, cette opération commence déjà à affecter la rentabilité du groupe, alors même que la reprise effective du programme n’est prévue que dans deux ans.

Un impact immédiat sur les bénéfices trimestriels

Au quatrième trimestre 2025, JPMorgan Chase a enregistré une baisse de 7 % de son bénéfice net. Parmi les facteurs en cause figure directement l’accord conclu pour reprendre le programme de carte de crédit d’Apple, jusque-là opéré par Goldman Sachs. La banque a en effet provisionné une charge exceptionnelle de 2,2 milliards de dollars afin d’anticiper d’éventuelles pertes futures liées aux encours de prêts, encours estimés à environ 20 milliards de dollars.

Cette décision comptable a amputé le résultat trimestriel d’environ 60 cents par action, ce qui illustre le poids financier potentiel de l’Apple Card sur les performances de JPMorgan.

Un produit populaire, mais risqué pour les banques

Si l’Apple Card séduit une base d’utilisateurs fidèles grâce à son intégration à l’écosystème iOS et à sa simplicité d’usage, son historique financier est plus contrasté pour ses partenaires bancaires. Goldman Sachs, toujours émetteur actuel, a subi des pertes significatives depuis le lancement du produit.

JPMorgan semble ainsi préférer jouer la prudence en anticipant dès maintenant les risques. Des ajustements du programme Apple Card sont attendus à terme, même si Apple met pour l’instant l’accent sur la continuité pour les clients existants.