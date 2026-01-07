JPMorgan Chase, la plus grande banque des États-Unis, a conclu un accord avec Apple pour s’occuper de l’Apple Card qui était jusqu’à présent proposée par Goldman Sachs. Selon le Wall Street Journal, cette transaction transfère la gestion de l’un des plus importants programmes de cartes co-brandées, pesant environ 20 milliards de dollars d’encours.

Changement de banque pour l’Apple Card

Sauf imprévu de dernière minute, l’officialisation par Apple de cet accord est imminente. Pour JPMorgan Chase, cette acquisition renforce sa domination déjà massive sur le secteur des cartes de crédit aux États-Unis. L’institution financière met la main sur une base de clients fidèles à l’écosystème Apple, une cible idéale pour commercialiser d’autres produits bancaires.

De son côté, Apple s’associe à un partenaire disposant d’une franchise grand public tentaculaire, capable de soutenir le financement et la vente de ses appareils. Ce rapprochement intervient à un moment charnière où les paiements migrent de plus en plus vers les smartphones et les montres connectées, rendant la synergie entre la technologie et la banque plus pertinente que jamais.

JPMorgan Chase émettra l’Apple Card tant pour les nouveaux utilisateurs que pour les détenteurs actuels, bien que la transition technique depuis Goldman Sachs doive prendre un certain temps comme c’est l’usage dans ce type de transfert de portefeuille.

Pour Goldman Sachs, cette vente représente le dernier chapitre d’une expérience ratée dans le prêt à la consommation. Lancée en grande pompe en 2019, l’Apple Card devait symboliser la diversification de la banque d’affaires vers le grand public. Cependant, dès la fin 2022, face à l’accumulation des pertes et aux enquêtes réglementaires, l’établissement a opéré un virage stratégique coûteux pour se désengager de ce secteur.

L’échec est cuisant : Goldman Sachs devrait céder les quelque 20 milliards de dollars d’encours de cartes avec une décote supérieure à un milliard de dollars. Depuis début 2020, la banque a enregistré plus de 7 milliards de dollars de pertes avant impôts sur une grande partie de ses activités de prêt à la consommation, incluant la vente à perte du prêteur spécialisé GreenSky et du programme de cartes General Motors.

Un nouveau compte épargne Apple en préparation

Le changement d’émetteur s’accompagnera de nouveautés pour les épargnants. JPMorgan Chase prévoit de lancer sa propre version du compte épargne Apple. Les clients disposant déjà d’un compte épargne chez Goldman Sachs auront le choix de le conserver ou d’ouvrir un nouveau compte auprès de JPMorgan Chase.

Avant de finaliser cet accord avec le géant bancaire, Apple et Goldman Sachs ont passé plus de deux ans à chercher un repreneur, discutant avec divers acteurs allant d’American Express et Capital One à des sociétés de crédit privé et des fintechs.

C’est l’occasion de rappeler que l’Apple Card reste uniquement disponible aux États-Unis depuis 2019. Il y a eu des indices suggérant une potentielle arrivée en France, au Canada et dans d’autres pays. Mais en l’état, rien ne bouge.