Apple renforce les fonctionnalités d’Apple Pay pour les voyageurs en annonçant une extension majeure de son service de paiement sans contact en Chine continentale. Désormais, les utilisateurs chinois peuvent régler leurs achats à l’étranger avec des cartes Visa de débit et de crédit émises par des banques locales, aussi bien en magasin qu’en ligne.

Des paiements simplifiés hors de Chine

Jusqu’à présent, l’usage d’Apple Pay par les clients chinois était principalement limité au territoire national. Avec cette mise à jour, Apple ouvre donc la porte aux paiements transfrontaliers, un atout clé pour les voyageurs fréquents et les professionnels en déplacement. La solution permet de conserver ses habitudes de paiement mobile tout en bénéficiant des standards de sécurité d’Apple Pay.

Huit grandes banques chinoises prennent déjà en charge cette fonctionnalité, parmi lesquelles l’Industrial and Commercial Bank of China, la Bank of China, l’Agricultural Bank of China et China Merchants Bank. Apple précise que d’autres établissements, comme China Construction Bank et Shanghai Pudong Development Bank, rejoindront le programme dans les prochains mois.

Visa aujourd’hui, Mastercard demain

Pour l’instant, l’extension concerne les cartes Visa, mais Mastercard travaille également à un déploiement similaire pour certains titulaires de cartes en Chine. Cette évolution illustre la volonté d’Apple de renforcer l’interopérabilité de son service avec les réseaux de paiement internationaux. Lancé en 2014, Apple Pay est aujourd’hui disponible dans des dizaines de pays et territoires, et continue d’évoluer pour s’adapter à une multiplicité d’usages, en particulier dans un contexte de reprise des voyages internationaux.