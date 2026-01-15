Air France s’ajoute à la liste des compagnies aériennes qui proposent les séries d’Apple TV pendant leurs vols. Cela concerne ici les vols long-courriers.

Les séries d’Apple TV sur les vols d’Air France

Pendant leur voyage, les passagers sur des vols d’Air France peuvent notamment découvrir des séries telles que Ted Lasso, The Morning Show ou encore Severance. La série française Carême est également disponible. Des documentaires (Planète préhistorique, The Reluctant Traveler par exemple) et des contenus pour les enfants (WondLa, Le Snoopy Show par exemple) complètent le catalogue.

Les trois premiers épisodes de chaque série sont intégrés dans une chaîne dédiée au sein de l’offre de divertissement à bord. Ils sont accessibles depuis chaque écran individuel en français et en anglais, sous-titrés et adaptés aux personnes sourdes et malentendantes. Au total, 45 heures de programmation sont ainsi offertes, renouvelées tous les deux mois.

D’autre part, Air France offre un accès gratuit d’une semaine aux contenus Apple TV depuis le portail de connexion. Ainsi, vous pourrez continuer à profiter du service de streaming pendant 7 jours depuis votre iPhone, iPad, Mac ou un autre appareil. De quoi découvrir la suite des séries après le voyage. « Actuellement proposée depuis le portail, cette fonctionnalité sera bientôt enrichie par Air France et Apple TV afin d’offrir aux voyageurs une offre d’essai sur-mesure exclusivement disponible à bord », dit la compagnie aérienne française.

Du Wi-Fi haut débit avec Starlink

Sur l’ensemble de ses vols long-courriers, Air France offre à chacun un écran proposant plus de 1 500 heures de divertissement à la demande. Dans ses cabines les plus récentes, l’écran 4K et anti-reflet intègre une connexion Bluetooth permettant à chacun d’utiliser son propre casque ou ses écouteurs personnels. Par ailleurs, la compagnie déploie progressivement sur ses 38 000 écrans une nouvelle interface graphique tactile, disponible en 12 langues.

Ainsi, Apple TV s’ajoute à la liste et rejoint notamment Canal+ qui est également disponible sur les vols d’Air France.

En parlant d’Air France, c’est l’occasion de souligner que la compagnie aérienne équipe de plus en plus ses avions d’un Wi-Fi nettement amélioré grâce à Starlink. L’accès au Wi-Fi avec Starlink est d’ailleurs gratuit pour les passagers.