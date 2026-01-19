Si vous vouliez un émulateur de Xbox 360 sur macOS, vous allez être ravis d’apprendre l’existence de Xenia-Mac. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une version officielle de l’équipe Xenia (qui propose l’émulateur d’origine sur Windows), ce portage pour l’instant expérimental propose une approche technique pour contourner les limitations graphiques d’Apple.

Xenia-Mac pour jouer aux jeux Xbox 360 sur macOS

La particularité de ce projet réside dans son refus d’attendre une hypothétique prise en charge de Vulkan par Apple, une condition historiquement jugée nécessaire par l’équipe originale de Xenia pour un support de macOS. Au lieu de cela, ce fork emprunte une voie différente en intégrant un support natif de Metal, l’API graphique propriétaire d’Apple. Il s’appuie sur les outils d’Apple pour convertir le code des shaders, permettant ainsi au processeur graphique du Mac d’exécuter les instructions de la console de Microsoft.

Cette initiative, basée sur la branche expérimentale Xenia-Canary, offre des fichiers précompilés de l’émulateur pour faciliter l’accès aux testeurs sans qu’ils aient besoin de compiler le code source. C’est une avancée par rapport à la position de l’équipe de Xenia qui a toujours privilégié Windows et a considéré macOS comme une plateforme non prise en charge tant que Vulkan n’y serait pas disponible.

Des résultats prometteurs mais une stabilité encore critique

Si la prouesse technique de Xenia-Mac sont indéniable, l’expérience utilisateur reste pour l’instant très instable, comme l’avertissent les développeurs. Les tests révèlent des performances très variables selon les titres. Par exemple, Battlefield : Bad Company 2 parvient à lancer la première mission mais plante après l’intro avec des problèmes audio. De même, Red Dead Redemption atteint le gameplay mais souffre de bugs graphiques sévères, tandis que GTA IV se fige dès les menus de chargement.

La liste de compatibilité actuelle illustre bien la nature précoce de l’émulateur : des franchises majeures comme Halo 3, Halo : Reach, Halo 3: ODST et Halo 4 ne démarrent tout simplement pas et provoquent un blocage immédiat. Les rapports d’erreurs font état de problèmes récurrents tels que des écrans noirs liés à Metal, des distorsions audio, des erreurs de protection mémoire et des échecs de rendu. Xenia-Mac reste donc pour l’instant un émulateur expérimental plutôt qu’une solution clé en main pour les joueurs.

Xenia-Mac est à retrouver sur GitHub, avec le téléchargement qui passe par la page Releases.