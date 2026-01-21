Beats a dévoilé il y a quelques heures une nouvelle publicité mettant en scène Kirsty Godso, une coach sportive reconnue et surtout une figure incontournable du fitness international. L’objectif de ce spot est de mettre en avant les Powerbeats Fit, des écouteurs sans fil conçus pour l’entraînement intensif et les activités sportives de haut niveau.

Ton épuré, absence de dialogue, Kirsty Godso apparaît concentrée, enfilant ses écouteurs avant d’entamer une séance physique exigeante. La caméra accompagne ses mouvements, son souffle et sa détermination avant et pendant l’effort. La vidéo se conclut par un regard franc face à l’objectif, suivi de l’apparition du nom “Powerbeats Fit” et du logo Beats, dans une mise en scène aussi sobre que percutante.

Une ambassadrice de choix pour l’univers du sport et du bien-être

Kirsty Godso est connue pour son activité de Nike Master Trainer et pour avoir accompagné de nombreuses célébrités dans leur préparation physique. Son approche repose sur trois piliers qui sont la constance, l’engagement et l’intention, des valeurs qui s’inscrivent parfaitement dans la stratégie marketing de Beats. Le fabricant multiplie depuis plusieurs années les collaborations avec des athlètes et figures du sport afin de renforcer son image de marque axée sur la performance.

Dans la description officielle de la vidéo, Beats résume le message de la campagne : “S’entraîner, rester fort cette année avec Kirsty Godso, dont la philosophie repose sur la constance, la présence et le mouvement intentionnel.” Une approche qui vise autant les sportifs confirmés que le grand public désireux de reprendre une activité physique régulière.

Les PowerBeats Fit sont disponibles à la vente sur Amazon, et en rois coloris, au prix de 187 euros.