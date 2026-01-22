Apple confirme sa suprématie économique en conservant sa place de marque la plus valorisée au monde, selon le classement Global 500 2026 du cabinet de conseil Brand Finance. Le fabricant d’iPhone voit la valeur de sa marque atteindre 607,6 milliards de dollars, enregistrant une croissance de 6 % par rapport à l’année précédente où elle était estimée à 574 milliards.

Une domination pour Apple, encore une fois

L’histoire de ce classement illustre la montée en puissance fulgurante de la Silicon Valley. En 2007, lors de l’époque du Global 250, Coca-Cola régnait en maître avec 43 milliards de dollars, tandis qu’Apple était à la 43e place avec une valorisation de 12 milliards de dollars. Aujourd’hui, le paysage est radicalement différent : les sept premières places sont occupées par des géants de la tech.

En 2026, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia et TikTok occupent les premières place du classements des entreprises les plus valorisées. Ces mastodontes cumulent une valeur de marque combinée d’environ 2 310 milliards de dollars, soit une augmentation de 15,8 % sur un an. Si le top 4 reste inchangé, la dynamique est marquée par l’ascension fulgurante de Nvidia. Le fabricant de cartes graphiques se hisse à la cinquième position grâce à une explosion de 109 % de sa valeur de marque. Cela s’explique tout particulièrement par la demande de ses puces pour l’intelligence artificielle.

Les services comme moteur de croissance

Bien que la croissance du matériel soit qualifiée de « mesurée » par le cabinet, Apple compense largement par la robustesse d’autres éléments. Brand Finance attribue cette performance financière à l’essor continu des services : la publicité, le cloud et l’App Store soutiennent vigoureusement les résultats globaux.

La firme, qui bénéficie d’une notation de marque AAA, jouit d’une résilience remarquable à l’échelle mondiale. La demande reste stable et soutenue à travers les marchés clés que sont l’Amérique, l’Europe et la région Asie-Pacifique. Cette constance permet à Apple de consolider son statut de leader, une position qu’il avait déjà en 2014, avant de la reconquérir en 2021 et 2022.