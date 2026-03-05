Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl n’a jamais été aussi populaire. L’édition 2026, portée par la star mondiale Bad Bunny et sponsorisée par Apple Music, vient d’établir un nouveau record historique d’audience. Selon les chiffres officiels dévoilés plusieurs semaines après l’événement, la performance a généré plus de 4,1 milliards de vues en seulement 24 heures.

Ce résultat spectaculaire fait de ce concert le show de mi-temps du Super Bowl le plus regardé de tous les temps, ce qui confirme au passage l’impact mondial de l’artiste portoricain.

Un record d’audience mondial en 24 heures

Les données ont été révélées par Roc Nation, la société fondée par Jay-Z qui collabore avec Apple Music pour la production du spectacle de la mi-temps depuis plusieurs années. Selon l’entreprise, la performance de Bad Bunny a totalisé 4,157 milliards de vues au cours de la première journée suivant le match. Ce chiffre englobe l’ensemble des plateformes de diffusion et des canaux numériques.

L’audience inclut ainsi les téléspectateurs du direct télévisé du Super Bowl, mais aussi les visionnages sur YouTube et sur diverses plateformes numériques et réseaux sociaux.

L’impact grandissant du streaming et des réseaux sociaux

Le spectacle de la mi-temps n’est plus seulement un moment clé de cette retransmission sportive annuelle : grâce aux plateformes numériques, le show de mi-temps devient un contenu viral qui circule instantanément à l’échelle mondiale.

Apple Music au cœur de la stratégie

A noter que depuis qu’Apple Music est devenu partenaire officiel du spectacle, la diffusion et la promotion des performances ont pris une nouvelle dimension, encore plus internationale, ce qui explique aussi en partie l’audience record de ces évènements.