Alors qu’une grande partie des États-Unis se prépare à affronter une tempête de neige majeure ce week-end, de nombreux utilisateurs se tournent vers l’application Météo d’Apple sur leur iPhone. Pourtant, les prévisions affichées s’avèrent souvent extravagantes et incohérentes, suscitant la colère de la communauté des météorologues.

Des données brutes sans l’analyse humaine nécessaire

Le problème réside dans la méthodologie employée par l’application. Contrairement à un météorologue qui synthétise les données de multiples modèles mis à jour plusieurs fois par jour ainsi que les recommandations du National Weather Service, Apple Météo se contente souvent d’ingérer et de présenter des données brutes. L’application n’hésite pas à afficher des totaux de chute de neige jusqu’à dix jours à l’avance, une échéance où les modèles numériques ne maîtrisent pas encore les spécificités du système dépressionnaire.

Cette approche algorithmique explique la prolifération sur les réseaux sociaux de captures d’écran annonçant plus de 75 centimètres de neige pour des villes de la côte Est. Comme le souligne le New York Times, de nombreuses applications météo se basent sur les résultats d’un modèle unique au lieu de la multitude de sources utilisées par les professionnels.

L’application livre ces chiffres directement dans la main de l’utilisateur sans le contexte nécessaire pour envisager d’autres scénarios possibles. Si Apple liste sur son site diverses sources de données, incluant The Weather Channel et la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), l’absence de nuance dans le traitement de l’information conduit à des situations confuses où les prévisions changent radicalement.

Une application jugée « désastreuse » par les météorologues

La frustration monte chez les professionnels du secteur. Marc Weinberg, météorologue pour WDRB à Louisville dans le Kentucky, n’a pas mâché ses mots sur X (ex-Twitter) cette semaine : « Je pense que plus de 95 % de la communauté météorologique serait ravie si Apple Météo disparaissait. Cette application est tout simplement catastrophique pour le secteur météorologique ».

Les experts rappellent qu’un bon météorologue attend d’être proche de l’événement pour affiner ses prédictions de neige et s’abstient de publier des données brutes susceptibles de provoquer la panique. Si l’application d’Apple peut rester pertinente pour les prévisions à court terme et les alertes d’intempéries, la meilleure stratégie face à des situations météorologiques critiques demeure la consultation de sources multiples.