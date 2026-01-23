Une nouvelle étude menée par le centre médical universitaire d’Amsterdam démontre que l’Apple Watch identifie nettement plus de cas de fibrillation auriculaire que les approches médicales traditionnelles. En assurant une surveillance continue, la montre connectée parvient à repérer des anomalies cardiaques chez des patients qui ne présentent pourtant aucun symptôme apparent.

Cette recherche en conditions réelles a porté sur 437 participants âgés de plus de 65 ans et présentant un risque élevé d’accident vasculaire cérébral (AVC). Le protocole a divisé les sujets en deux groupes : 219 personnes ont porté une Apple Watch environ 12 heures par jour, tandis que les 218 autres ont bénéficié des soins habituels. Au terme de six mois d’observation, les résultats ont révélé un écart significatif dans les diagnostics posés.

Le groupe équipé de l’Apple Watch a enregistré 21 diagnostics de fibrillation auriculaire, contre seulement 5 dans le groupe témoin. La différence majeure réside dans la manifestation de la maladie : alors que la totalité des patients diagnostiqués via le parcours de soins classique ressentaient des symptômes, 57 % des cas identifiés par l’Apple Watch étaient asymptomatiques. Ces personnes n’auraient jamais consulté, se sentant en parfaite santé.

Cette disparité s’explique par la nature souvent intermittente de la fibrillation auriculaire. Un suivi médical ponctuel peut facilement passer à côté d’un épisode irrégulier, là où le suivi continu de l’Apple Watch devient un atout clé. Depuis l’ajout de l’application ECG (électrocardiogramme) et des notifications de rythme irrégulier sur l’Apple Watch Series 4 en 2018, la technologie a prouvé sa capacité à combler les lacunes du suivi traditionnel.

Une réduction potentielle des AVC et des coûts de santé

L’utilisation des fonctions PPG (photopléthysmographie) et ECG des montres connectées transforme la prise en charge médicale. Michiel Winter, cardiologue au centre médical universitaire d’Amsterdam, explique :