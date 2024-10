L’Apple Watch et les fonctions de santé, c’est réellement un combo gagnant. Si l’on en croit plusieurs retours l’app Vitals d’Apple pour watchOS 11 montre déjà ds résultats étonnants en situation réelle. Pour rappel, cette app analyse et synthétise plusieurs métriques de santé (sommeil, cardio, température du corps, taux d’oxygène dans le sang) afin d’établir une cartographie de « forme » de l’utilisateur, ce qui permet aussi d’avertir précocement d’une situation anormale et donc possiblement d’une maladie aux tous premiers stades.

Un utilisateur de Reddit, RCG21, a partagé son expérience avec la nouvelle fonctionnalité : « J’ai commencé à utiliser Vitals dès sa sortie en version bêta et depuis, je suis tombé malade deux fois. Les deux fois, l’application savait que quelque chose n’allait pas quelques jours à l’avance alors que je ne ressentais encore rien. » Un autre utilisateur, dalethomas81, abonde dans le même sens avec une capture d’écran à l’appui : « Je me suis réveillé aujourd’hui en me sentant mal. Maintenant que la soirée approche, je ressens cette vieille sensation familière dans ma tête. Je suis malade. » Pour TizianosBoy, l’app a pu déceler un mauvais état de forme général après plusieurs vaccins contre le Covid, l’ensemble des paramètres présentant des anomalies par par rapport à la norme.

Apple rappelle malgré tout que Vitals n’a pas été conçu pour souligner l’apparition de symptômes liés précisément à telle ou telle maladie.