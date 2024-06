Travis Chalmers, un pompier professionnel canadien vivant à Elmsdale, en Nouvelle-Écosse, a eu la vie sauve en grande partie grâce à son Apple Watch. Ce dernier jouait au hockey avec son fils lorsqu’il a ressenti une douleur dans la poitrine : « Environ une demi-heure plus tard, je m’allonge avec ma fille et mon rythme cardiaque continue de battre à tout rompre », a déclaré Chalmers au média canadien Global. Le pompier sent alors que son Apple Watch lui renvoie des avertissements haptiques, et de fait la toquante d’Apple l’informe qu’une crise de fibrillation auriculaire était en cours !

Quelques heures plus tard, et alors que le coeur de Chalmers continue de s’emballer, ce dernier se décide enfin à se rendre à l’hôpital le plus proche situé à Halifax : « Quand j’ai parlé de fibrillation auriculaire et que je leur ai expliqué les symptômes, j’ai été précipité en urgence. C’est à ce moment-là qu’ils m’ont dit que j’étais probablement en train de faire une crise cardiaque. » L’analyse sanguine de Travis Chalmers appuiera l’intuition du personnel soignant. On découvrira dans la foulée que Chalmers avait l’une de ses artères complètement bouchée.

« Je suis très chanceux que la montre m’ait donné une deuxième paire d’yeux » conclut le pompier, qui devra prendre des médicaments adéquats durant le reste de son existence (un moindre mal par rapport à ce qui a été évité). A noter que le pompier a affirmé avoir un mode de vie extrêmement sain, et qu’il ne pensait pas qu’un tel incident puisse lui arriver un jour.

Le Cardiologist Ciorsti MacIntyre de l’hôpital d’Halifax estime que les smartwatchs avec des fonctions de santé permettent de « reconstruire ce qui se passait pour nous permettre de corréler leurs symptômes avec ce que le rythme cardiaque pourrait faire à ce moment précis. Nous ne pouvons pas être avec les gens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais la montre peut l’être. »