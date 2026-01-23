Les utilisateurs d’Apple Cash devront bientôt payer davantage pour récupérer leur argent rapidement. Apple a mis à jour ses conditions d’utilisation, révélant une hausse des frais appliqués aux transferts instantanés vers un compte bancaire. Cette modification tarifaire entrera en vigueur à partir du 18 février prochain.

Le service, qui se veut l’un des moyens les plus simples et rapides pour envoyer de l’argent entre possesseurs d’iPhone, maintient la gratuité pour les transferts classiques. Les virements standard vers un compte bancaire restent sans frais, mais nécessitent toujours un délai de traitement de un à trois jours pour que les fonds soient disponibles. L’option qui connaît une hausse concerne uniquement ceux qui exigent un virement instantané.

La révision tarifaire s’opère sur deux niveaux, impactant à la fois le pourcentage prélevé et le montant maximum facturé par transaction. Jusqu’au 17 février, le taux actuel est fixé à 1,5 %, avec un minimum de 0,25 dollar et un plafond de 15 dollars. À compter du 18 février, la nouvelle grille s’applique : le taux de base grimpe à 1,7 % et le plafond maximum passe de 15 à 25 dollars.

Cette évolution signifie que le coût d’un transfert instantané d’une somme importante sera plus élevé, non seulement à cause du pourcentage en hausse, mais aussi parce que le plafond de protection a été relevé de 10 dollars. Avec un taux de 1,7 %, il deviendra d’ailleurs plus fréquent d’atteindre ce nouveau plafond maximal.

Un service toujours exclusif aux États-Unis

Apple Cash a évolué avec iOS 26, s’intégrant pour la première fois aux conversations de groupe dans iMessage. Malgré ces améliorations fonctionnelles, la stratégie d’Apple reste inchangée concernant la disponibilité géographique : l’entreprise ne montre pour l’instant aucun signe d’intérêt pour étendre Apple Cash en dehors des États-Unis.

Les utilisateurs disposent encore de quelques semaines pour profiter des tarifs actuels. Passé la mi-février, l’incitation à privilégier les virements classiques, plus lents mais gratuits, sera d’autant plus forte face à cette nouvelle tarification.

En Europe, les virements instantanés sont gratuits chez les banques et des plateformes comme PayPal ou Wero.