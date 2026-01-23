Apple domine une nouvelle fois le classement annuel des entreprises les plus admirées au monde établi par le magazine Fortune. Pour la 19e année d’affilée, la firme de Cupertino occupe la première marche du podium, malgré l’émergence rapide de nouvelles puissances technologiques portées par l’intelligence artificielle.

Ce palmarès repose sur un sondage réalisé auprès de 3 000 dirigeants, directeurs et analystes. Ces experts évaluent les sociétés de leur propre secteur selon une série de critères rigoureux, allant de la qualité du management et des produits à la responsabilité sociale, en passant par la capacité à attirer les talents. Apple continue de recevoir les meilleures notes, les répondants valorisant autant sa gestion intelligente du capital, des ressources humaines et de la chaîne d’approvisionnement que son innovation pure.

L’intelligence artificielle redessine le haut du classement

Si Apple garde sa couronne malgré les inquiétudes sur ses progrès en IA, cette technologie joue un rôle moteur dans la composition de la liste de 2026. Nvidia s’impose désormais à la quatrième place. L’influence de l’intelligence artificielle profite également à de nouveaux entrants dans le top 50, comme AMD qui se classe 48e et la plateforme technologique d’entreprise Workday, à égalité au 49e rang.

Le top 10 de cette édition 2026 témoigne de quelques mouvements stratégiques, bien qu’aucune nouvelle entreprise n’y ait fait entrée. Microsoft et Amazon complètent le podium derrière Apple. JPMorgan Chase (qui va s’occuper de l’Apple Card) réalise une belle opération en gagnant deux places pour atteindre le cinquième rang, tandis que Walmart dépasse désormais Alphabet (Google), relégué à la huitième position.

Le top 10 des entreprises les plus admirées en 2026 :

Apple Microsoft Amazon Nvidia JPMorgan Chase Berkshire Hathaway Costco Wholesale Alphabet Walmart American Express

Une dynamique contrastée dans le secteur technologique

Au-delà de l’élite du top 10, le secteur technologique affiche des fortunes diverses. Netflix poursuit son ascension en gagnant trois places pour se hisser au 12e rang, tandis qu’IBM réalise une remontée de 11 places pour atteindre la 32e position. TSMC, qui assemble notamment les puces d’Apple, profite aussi de la conjoncture favorable aux semi-conducteurs avec un bond de neuf places (36e).

À l’inverse, certains acteurs historiques reculent. Samsung Electronics chute lourdement de 12 places pour tomber au 37e rang. Salesforce perd trois places (20e), tout comme Accenture (33e). Par ailleurs, Apple continue de briller sur d’autres tableaux de Fortune : l’entreprise se classe 1ère parmi les leaders du secteur technologique, 3e parmi les entreprises américaines les plus innovantes, 4e au célèbre classement Fortune 500 et 8e au classement Global 500.