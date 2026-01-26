Apple vient de dévoiler l’édition 2026 du bracelet Black Unity pour Apple Watch. Comme chaque année, le fabricant célèbre ici le mois de l’histoire des Noirs (Black History Month) avec cet accessoire.

Le bracelet Black Unity 2026 est là

Voici comment Apple présente le nouveau bracelet Black Unity :

En accord avec ce thème, Apple est fier de soutenir des organisations qui encouragent les liens sociaux et favorisent la créativité grâce à des programmes percutants dans des communautés défavorisées à travers le monde. Cela inclut des subventions accordées à Boys & Girls Clubs of America, Urban Arts à New York, Youth Music à Londres, Art Gallery of New South Wales à Sydney et Enactus México à Mexico. Ces nouvelles subventions s’inscrivent dans le prolongement de l’engagement de longue date d’Apple en faveur du développement des opportunités économiques, éducatives et créatives dans les communautés du monde entier. Ce bracelet, tout comme les bracelets Black Unity commercialisés précédemment, a été conçu par des créatifs noirs et leurs alliés chez Apple. Reprenant les couleurs du drapeau panafricain, le bracelet Unity Connection est créé en tissant des filaments de polyester recyclé autour de fils de silicone ultrafins à l’aide de machines de tressage de précision avancées. Doux et texturé, il est également résistant à la transpiration et à l’eau. En y regardant de plus près, le bracelet révèle plusieurs nuances de rouge, de vert et de noir, ce qui lui confère une profondeur et un éclat supplémentaires.

C’est disponible pour les cadrans de 42 et 46 mm. Le bracelet Black Unity Unity Connection 2026 est disponible à l’achat sur l’Apple Store en ligne pour 99 euros.

À noter que contrairement à l’année dernière, Apple ne propose pas cette fois-ci des fonds d’écran dédiés sur iPhone et iPad.