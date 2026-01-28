En même temps que le lancement de l’abonnement Creator Studio, Apple met à jour ses applications Pages, Numbers et Keynote, qui font partie de la suite iWork, sur iPhone, iPad et Mac. Certaines nouveautés sont gratuites, d’autres sont payantes.

Pages, Numbers et Keynote restent des applications disponibles gratuitement au téléchargement sur l’App Store. Apple propose certaines fonctionnalités ici. Mais pour avoir l’ensemble des nouveautés, il faut prendre l’abonnement Apple Creator Studio au prix de 12,99 euros par mois ou 129 euros par an. Apple parle notamment de « fonctionnalités intelligentes » en lien avec l’IA et de « contenu premium ».

Pages sur iOS

Pour les abonnés à Apple Creator Studio :

Mettez votre travail en valeur avec une nouvelle collection exclusive de modèles conçus par des professionnels

Explorez des photos, graphiques et illustrations de haute qualité pour votre document dans le tout nouveau centre de contenu

Trouvez l’inspiration plus rapidement avec les collections de nouveau contenu sélectionné par Apple dans le centre de contenu

Créez des images et des graphiques époustouflants directement dans votre document, apportez des modifications rapides ou améliorez le style avec l’IA

Améliorez la clarté et le niveau de détail des images et graphiques existants avec la super résolution

Utilisez le recadrage automatique pour générer des suggestions de recadrage de votre image

Collaborez sur des fichiers volumineux partagés via iCloud, jusqu’à 4 Go

Nouvelles fonctionnalités supplémentaires :

Découvrez une nouvelle manière plus fluide de travailler sur vos documents avec Liquid Glass

Accédez à l’ensemble complet des options et commandes avancées directement depuis la barre des menus sous iPadOS 26

Personnalisez votre travail avec de nouvelles figures modifiables

Pages sur macOS

Cette mise à jour contient des corrections de bogues et des améliorations des performances.

Numbers sur iOS

Pour les abonnés à Apple Creator Studio :

Utilisez le remplissage magique pour suggérer des données ou générer des formules à partir de la reconnaissance des séquences

Nouvelles fonctionnalités supplémentaires :

Découvrez une nouvelle manière plus fluide de travailler sur vos feuilles de calcul avec Liquid Glass

Accédez à l’ensemble complet des options et commandes avancées directement depuis la barre des menus sous iPadOS 26

Personnalisez votre travail avec de nouvelles figures modifiables

Numbers sur macOS

Keynote sur iOS

Pour les abonnés à Apple Creator Studio :

Transformez les grandes lignes d’un texte en une première ébauche de diapositives pour une présentation nouvelle ou existante (bêta)

Générez automatiquement des notes de l’intervenant en fonction du contexte de votre présentation (bêta)

Corrigez rapidement la mise en page, l’espacement, l’alignement et la typographie de vos diapositives (bêta)

Nouvelles fonctionnalités supplémentaires :

Découvrez une nouvelle manière plus fluide de travailler sur vos présentations avec Liquid Glass

Accédez à l’ensemble complet des options et commandes avancées directement depuis la barre des menus sous iPadOS 26

Faites ressortir du texte et d’autres objets avec une luminosité accrue et des couleurs éclatantes grâce au format HDR sur les écrans compatibles

Personnalisez votre travail avec de nouvelles figures modifiables

Keynote sur macOS

