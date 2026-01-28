Le nouvel AirTag 2, maintenant disponible, conserve l’apparence de son prédécesseur, mais un démontage réalisé par Joseph Taylor révèle une refonte interne importante. Si l’extérieur reste quasi identique (à l’exception de textes gravés désormais en majuscules mentionnant la certification IP67, le NFC et le support de Localiser), les entrailles de la balise ont été largement optimisées par Apple.

Une conception interne revue pour l’AirTag 2

La modification la plus technique concerne le circuit imprimé principal, visiblement plus fin que sur le modèle original. Apple a également repositionné les connecteurs de la pile CR2032 (toujours standard) et a ajouté des points de test inédits, probablement destinés au diagnostic en usine.

Plus intéressant pour la sécurité : le système sonore a été durci. La bobine du haut-parleur est légèrement plus grande et, surtout, l’aimant est désormais fermement collé. Contrairement à la première génération où cet aimant pouvait être retiré aisément pour rendre l’AirTag muet (une technique prisée par les harceleurs pour piéger leurs victimes), la nouvelle version demande un effort plus important pour être désactivée physiquement. Cependant, aucune sécurité logicielle ne bloque le fonctionnement de l’AirTag 2 si le haut-parleur est retiré, bien que l’usage accru de colle témoigne d’une volonté claire d’Apple de compliquer les modifications malveillantes.

Côté utilisateur, l’expérience sonore évolue subtilement. Une fois jumelé, l’AirTag 2 émet un son à une tonalité légèrement plus aiguë, passant de la note Fa à Sol.

L’emballage a aussi été revu. Le packaging adopte une forme plus étroite avec une impression en relief. À l’intérieur, la disposition change radicalement : fini le folio plié en deux, les AirTags sont désormais alignés sur un plateau unique recouvert d’un couvercle en papier, le tout sécurisé par des languettes adhésives en papier, marquant un pas de plus vers l’élimination du plastique.

L’AirTag 2 seul coûte 35 euros et le pack de quatre exemplaires est au prix de 119 euros.