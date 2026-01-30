Apple TV continue d’étoffer son catalogue de thrillers élégants avec le retour très attendu de Sugar, sa série policière à l’atmosphère néo-noir portée par Colin Farrell. Après une première saison saluée pour son ton singulier et ses choix narratifs (très) audacieux, la plateforme vient d’officialiser la date de diffusion de la saison 2.

Une enquête inédite dès le 19 juin

La nouvelle saison démarrera donc le vendredi 19 juin avec un premier épisode, avant un rythme hebdomadaire jusqu’au début du mois d’août. Apple promet une intrigue plus dense et émotionnelle autour de John Sugar, détective privé à Los Angeles et cinéphile passionné (et un peu plus que ça…), confronté cette fois à la disparition inquiétante de la sœur d’un jeune boxeur local.

Le synopsis : « « Sugar » propose une relecture contemporaine et originale de l’un des genres les plus emblématiques de la littérature, du cinéma et de la télévision : le récit de détective privé. La saison 2 marque le retour du mythique enquêteur de Los Angeles et cinéphile passionné, John Sugar. Le nommé aux Emmy Awards Colin Farrell reprend son rôle pour une nouvelle affaire, suivant le frère tourmenté d’un jeune boxeur prometteur alors qu’il poursuit la recherche de sa sœur bien-aimée disparue. À mesure que l’enquête s’élargit et révèle un complot urbain aux intentions sinistres, Sugar doit se confronter à lui-même pour répondre à une question essentielle : jusqu’où est-il prêt à aller pour faire ce qui est juste. »

Une équipe créative renforcée

Si Mark Protosevich, créateur de la série, reste impliqué dans la conception du programme, la direction artistique passe désormais entre les mains de Sam Catlin, connu pour son travail sur les excellents Breaking Bad et Preacher. De quoi sublimer encore un peu plus le style et l’atmosphère mélancolique de cette élégante série néo-noir.

Rendez-vous donc le 19 juin prochain pour la suite des aventures du détective privé très spécial John Sugar.