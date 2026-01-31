L’Apple TV 4K fait son retour chez Free. Elle a été indisponible pendant plusieurs semaines, mais il est de nouveau possible de l’avoir comme décodeur TV pour les Freebox.

Le retour de l’Apple TV 4K chez Free

Il n’y a pas une explication particulière sur le retrait pendant plusieurs semaines. Free n’a pas fait un commentaire public à ce sujet. Mais c’est maintenant de l’histoire ancienne. Comme l’a remarqué Tiino-X83, les abonnés Freebox peuvent sélectionner le boîtier multimédia d’Apple avec leur offre Freebox.

Il y a deux formules. La première concerne les nouveaux abonnés Freebox, avec l’Apple TV 4K au prix de 2,99 €/mois pendant 48 mois, soit 143,52 € à l’arrivée. La seconde formule est en lien avec l’option Multi-TV. Ici, le prix est de 6,99 €/mois pendant 24 mois, soit 167,76 € à l’arrivée. C’est aussi l’occasion de faire une économie parce que le boîtier TV est vendu pour 169 € chez Apple ou Amazon.

Il est bon de noter que vous gardez l’Apple TV 4K une fois tous les paiements effectués, et ce pour les deux offres.

L’Apple TV 4K est de nouveau disponible pour les abonnés Freebox ! • Avec une nouvelle souscription Freebox : 2,99€/mois pdt 48 mois, soit 143,52€

• Avec l’option Multi TV : 6,99€/mois pdt 24 mois, soit 167,76€ L’Apple TV 4K devient votre propriété à la fin des paiements pic.twitter.com/Dfmj1X9NC6 — Tiino-X83 (@TiinoX83) January 30, 2026

Vous pouvez ainsi utiliser l’Apple TV 4K comme boîtier pour regarder les chaînes de télévision par le biais de l’application de Free. Et bien sûr, vous pouvez profiter de toutes les autres fonctionnalités. Il y a notamment l’App Store où vous pourrez télécharger les applications qui vous intéressent, comme celles pour le streaming (comme Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video).

Un élément est à prendre à compte : le modèle fourni par Free ne propose pas la télécommande d’Apple. En effet, on retrouve une télécommande un peu plus standard pour la navigation. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez acheter séparément la télécommande d’Apple pour 69 €.