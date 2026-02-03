Apple TV réaffirme la place centrale de la créativité humaine dans ses productions originales à travers un clip promotionnel. Intitulée « Humans of Apple TV », cette vidéo prend le contre-pied des tendances actuelles en mettant à l’honneur les artisans des films et des séries, loin des algorithmes de l’intelligence artificielle.

La vidéo se présente comme un montage rythmé de clichés pris en coulisses sur les plateaux de tournage des films et séries originales d’Apple Tv. Plutôt que de teaser des intrigues ou d’annoncer des dates de sortie, Apple choisit de s’attarder sur les visages de celles et ceux qui font les œuvres : acteurs, réalisateurs et techniciens en plein travail. Les images défilent, capturant des moments issus de drames, de comédies et de films/séries du service de streaming, montrant des décors physiques, des costumes réels et des interactions authentiques entre les membres des équipes.

Un message subliminal sur l’intelligence artificielle

Si l’intelligence artificielle n’est jamais explicitement nommée, le timing de cette campagne est lourd de sens. Alors que l’industrie du divertissement s’inquiète des menaces que l’IA fait peser sur l’emploi et la création, la marque à la pomme envoie un signal rassurant. Le message est limpide : les contenus d’Apple TV sont façonnés par des êtres humains, dans des espaces réels grâce à la collaboration et non générés par IA.

Cette philosophie s’aligne avec la stratégie globale de l’entreprise concernant Apple Intelligence qu’elle positionne comme un outil d’assistance et non de remplacement de la décision humaine.

Cette approche n’est pas nouvelle pour la société de Tim Cook qui applique déjà cette rhétorique à ses autres services. Apple Music met régulièrement en avant ses éditeurs humains et spécialistes de genres qui conçoivent les playlists et animent les radios. De même, Apple News insiste sur le rôle de ses équipes éditoriales dans la sélection et la contextualisation de l’information.