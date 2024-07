À l’instar de Netflix, Amazon Prime Video et Disney+, Apple TV+ devrait ajouter des publicités avec son abonnement. Apple a eu des discussions avec Barb, l’organisme britannique d’évaluation de la télévision, à ce sujet, selon The Telegraph.

La publicité en approche sur Apple TV+

Des cadres de l’entreprise ont parlé de solutions pour le suivi des publicités sur Apple TV+. Barb appartient à des diffuseurs tels que la BBC, ITV, Channel 4 et Sky. L’organisme fournit actuellement des mesures officielles de l’audience de la télévision britannique. Il suit déjà le temps passé par les téléspectateurs sur Apple TV+, mais des techniques de collecte de données supplémentaires seraient nécessaires pour contrôler la publicité.

Le projet d’ajouter des publicités sur l’abonnement d’Apple TV+ a déjà fait parler de lui au mois de mars. À cette période, le service de streaming avait engagé Joseph Cady, un ancien cadre publicitaire de NBCUniversal, un conglomérat de médias américains, pour renforcer son équipe de publicités.

Apple a déjà vendu des spots publicitaires lors de la couverture de la Major League Soccer (MLS), certains coûtant jusqu’à 4 millions de dollars. Mais ça s’arrête là.

Le fait d’avoir des publicités pourrait permettre à Apple de baisser le prix (9,99€/mois)… ou alors de lancer un nouvel abonnement qui serait plus cher et n’aurait pas de pubs. Cela fonctionne chez la concurrence en tout cas. Netflix a récemment annoncé avoir un chiffre d’affaires trimestriel de 9,6 milliards de dollars et une hausse de 34% pour son abonnement Essentiel avec pub (5,99€/mois)

Tout cela intervient à un moment où Apple cherche à limiter ses dépenses avec son service de streaming. Il a été récemment dévoilé qu’Apple TV+ veut mieux contrôler ses coûts, sachant que le service n’est pas très regardé par le public. En effet, la plateforme, qui a déboursé 20 milliards de dollars depuis 2019, génère actuellement moins de vues en un mois que Netflix en un jour.