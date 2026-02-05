La NASA assouplit ses règles draconiennes : les équipages des missions Crew-12 et Artemis II sont désormais autorisés à emporter leurs propres smartphones, qu’il s’agisse d’iPhone ou d’un appareil Android. L’administrateur de l’agence spatiale, Jared Isaacman, a officialisé cette décision pour permettre aux astronautes de documenter leur périple avec leurs outils quotidiens.

Feu vert de la NASA pour les smartphones dans l’espace

Ce changement de règle marque une rupture avec la prudence légendaire de la NASA. Jusqu’à présent, le matériel autorisé à bord accusait un retard technologique considérable, validé par des processus de certification interminables. Avant cette annonce, l’appareil photo le plus récent prévu pour le survol lunaire d’Artemis II était un reflex Nikon datant de 2016, accompagné de caméras GoPro vieilles d’une décennie. Cette frilosité s’expliquait par la nécessité de tester chaque composant face aux radiations, justifiant par exemple la survie anachronique des processeurs PowerPC G3 en orbite.

L’ouverture aux technologies grand public intervient alors que l’agenda spatial se précise. La mission Artemis II, premier vol habité vers la Lune depuis plus de 50 ans, enverra quatre astronautes effectuer un survol de dix jours autour du satellite. Initialement prévu en février, le lancement a été repoussé au mois de mars suite à une fuite d’hydrogène. De son côté, la mission NASA-SpaceX Crew-12 doit acheminer quatre membres d’équipage vers la Station spatiale internationale (ISS) pour rétablir ses effectifs complets après une évacuation médicale survenue début janvier.

Si la NASA a longtemps verrouillé l’usage des smartphones, le secteur privé avait déjà franchi le pas. Les missions commerciales comme Axiom ou le vol Polaris (dirigé par Jared Isaacman lui-même avant sa nomination) embarquaient déjà des téléphones, n’étant pas soumises aux mêmes restrictions fédérales.

Apple et l’espace : une longue histoire commune

L’arrivée officielle de l’iPhone dans les bagages de la NASA n’est pas une première absolue pour Apple, bien que le contexte soit différent. L’histoire retient plusieurs précédents notables :

1991 : le Macintosh Portable permet l’envoi du premier e-mail depuis l’espace à bord de l’USS Atlantis.

le Macintosh Portable permet l’envoi du premier e-mail depuis l’espace à bord de l’USS Atlantis. 2011 : deux iPhone 4S participent à l’ultime mission de la navette spatiale.

deux iPhone 4S participent à l’ultime mission de la navette spatiale. Diverses missions : des iPad, Apple Watch, AirPods et iPod ont régulièrement été aperçus en orbite au fil des années.

Cette nouvelle politique promet désormais des images plus spontanées et modernes de l’exploration spatiale, capturées directement par ceux qui la vivent.