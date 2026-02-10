Apple lance la campagne Apple at Play au Royaume-Uni avec une vidéo qui détaille comment l’équipe d’Angleterre de rugby utilise des Mac, iPad et Studio Display pour collecter données et images en direct afin d’alimenter les décisions des entraîneurs pendant le match. Publiée au bon moment pour le Tournoi des Six Nations, la vidéo met l’accent sur l’analyse dans l’action et les ajustements à la mi-temps.

Publiée sur la chaîne YouTube britannique d’Apple, la vidéo s’intéresse à la manière dont l’encadrement transforme des flux vidéo et des statistiques en éléments immédiatement exploitables depuis les produits d’Apple. L’enjeu n’est pas de produire un rapport après-coup, mais d’accélérer la boucle entre l’observation, le montage, le partage et la consigne.

Le guide de cette démonstration est Joe Lewis, analyste de l’équipe d’Angleterre de rugby, qui décrit un dispositif pensé pour fonctionner sous contrainte de temps. Le principe est de capter, découper, puis pousser les séquences clés vers le staff et le banc sans latence inutile.

Les produits d’Apple sont utilisés pour les données de matchs

Joe Lewis résume l’ampleur du dispositif :

Dans la cabine, nous avons deux analystes, cinq coachs, sept angles vidéo, des centaines et des milliers de points de données. (…) Nous décomposons aussi par individu : combien de fois ils portent le ballon, l’efficacité de ces portées, combien de mètres ils gagnent, combien ils ont réussi de plaquages, combien ils en ont manqués. (…) Les sept ordinateurs portables sont tous reliés. (…) La même chose est ensuite transmise au banc. Les iPad servent à attirer leur attention sur certains points.

La vidéo insiste sur un usage match après match où les analystes consignent des phases comme les possessions, les touches et les mêlées. Cette captation structurée sert ensuite de matière première pour isoler rapidement les moments à montrer ou à commenter.

Le passage par l’iPad joue un rôle de médiation : il ne s’agit pas seulement d’afficher des séquences, mais de pointer ce qui compte, en mettant l’accent sur des détails précis. La logique est la même côté coachs : recevoir des clips et des données déjà triés, plutôt qu’un flux brut impossible à digérer en plein match.

Vient ensuite la mi-temps avec d’autres éléments

La mi-temps apparaît comme un moment charnière où le staff doit condenser un match en quelques messages. La vidéo d’Apple montre des extraits dans le vestiaire, avec des briefings réalisés sous forte pression.

Dans cette séquence, l’analyse sert aussi à donner aux joueurs un angle de vue différent sur ce qui vient de se passer. Les clips jugés essentiels sont montrés pendant la pause avec l’objectif d’apporter une perspective nouvelle sur des situations qui se vivent trop vite sur le terrain.

Enfin, Apple met en avant l’ensemble comme un aperçu concret de ce que recouvre l’analyse en match, au-delà des tableaux de statistiques.