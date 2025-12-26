L’année 2025 touche à sa fin et c’est l’occasion de regarder dans le rétro pour constater qu’Apple a retiré de la vente une vingtaine de produits. Cela inclut des iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et d’autres accessoires.

Retrait de plusieurs produits Apple en 2025

Voici les produits retirés de la vente par Apple cette année :

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE

iPad Pro M4

iPad Air M2

iPad 10

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Series 10

Apple Watch SE 2

Mac Studio M2 Max et M2 Ultra

MacBook Pro M4 de 14 pouces

MacBook Air M3 de 13 et 15 pouces

MacBook Air M2 de 13 pouces

AirPods Pro 2

Apple Vision Pro M2

Chargeur MagSafe avec Qi 2

Adaptateur secteur USB‑C 30 W (dans certains pays comme les États-Unis, le Canada et plus)

Câble audio Lightning vers 3,5 mm

Convertisseur MagSafe vers MagSafe 2

Il est bon de préciser que plusieurs produits dans la liste ont été retirés de la vente parce qu’Apple a proposé un successeur. Par exemple, Apple ne vend plus les iPhone 16 Pro et Pro Max parce qu’on retrouve désormais les iPhone 17 Pro et Pro Max. Aussi, l’iPhone SE n’est plus en vente parce qu’il a été remplacé par l’iPhone 16e.

L’histoire est similaire du côté des iPad. L’iPad Pro M4 n’est plus en vente chez Apple parce qu’on a le droit au nouveau modèle avec la puce M5. C’est plus ou moins la même chose du côté des Apple Watch et des Mac, avec plusieurs modèles qui ont été renouvelés avec les dernières puces en date, permettant d’avoir de meilleures performances.