Apple a stoppé la vente de plus de 20 produits en 2025
L’année 2025 touche à sa fin et c’est l’occasion de regarder dans le rétro pour constater qu’Apple a retiré de la vente une vingtaine de produits. Cela inclut des iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et d’autres accessoires.
Retrait de plusieurs produits Apple en 2025
Voici les produits retirés de la vente par Apple cette année :
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone SE
- iPad Pro M4
- iPad Air M2
- iPad 10
- Apple Watch Ultra 2
- Apple Watch Series 10
- Apple Watch SE 2
- Mac Studio M2 Max et M2 Ultra
- MacBook Pro M4 de 14 pouces
- MacBook Air M3 de 13 et 15 pouces
- MacBook Air M2 de 13 pouces
- AirPods Pro 2
- Apple Vision Pro M2
- Chargeur MagSafe avec Qi 2
- Adaptateur secteur USB‑C 30 W (dans certains pays comme les États-Unis, le Canada et plus)
- Câble audio Lightning vers 3,5 mm
- Convertisseur MagSafe vers MagSafe 2
Il est bon de préciser que plusieurs produits dans la liste ont été retirés de la vente parce qu’Apple a proposé un successeur. Par exemple, Apple ne vend plus les iPhone 16 Pro et Pro Max parce qu’on retrouve désormais les iPhone 17 Pro et Pro Max. Aussi, l’iPhone SE n’est plus en vente parce qu’il a été remplacé par l’iPhone 16e.
L’histoire est similaire du côté des iPad. L’iPad Pro M4 n’est plus en vente chez Apple parce qu’on a le droit au nouveau modèle avec la puce M5. C’est plus ou moins la même chose du côté des Apple Watch et des Mac, avec plusieurs modèles qui ont été renouvelés avec les dernières puces en date, permettant d’avoir de meilleures performances.
Retiré de ou ? De leur site? Des stores FR ou US? C’est flou