Comme prévu, Apple lance aujourd’hui ses offres du Black Friday 2025 pour de nombreux produits. Autant le dire dès le départ, il ne s’agit pas de baisses de prix, mais de cartes cadeaux pouvant atteindre 150 euros à l’achat d’appareils.

Ce qu’Apple propose pour son Black Friday 2025

Voici le détail de l’offre du Black Friday 2025 d’Apple :

iPhone : jusqu’à 60 € en carte cadeau à l’achat d’un iPhone 16 ou d’un iPhone 16e

En soi, l’offre est identique à l’année dernière où Apple proposait déjà des cartes cadeaux au lieu de remises.

Si vous voulez réellement des promotions avec des baisses de prix, il suffit de vous rendre sur cet article dédié qui recense tous les bons plans tech (dont les produits Apple) pour le Black Friday.