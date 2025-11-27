L’Apple Store en ligne vient de fermer ses portes pour une raison toute simple : préparer le Black Friday. Les offres seront en place d’ici quelques heures.

Le Black Friday d’Apple débute dans quelques heures

Il faut savoir qu’Apple n’a techniquement pas besoin de fermer son Apple Store en ligne pour une telle opération commerciale. Mais c’est un moyen de faire parler de lui. La preuve avec cet article : ça marche.

« Nous serons de retour bientôt. Le temps de mettre l’Apple Store à jour. Revenez vite », indique un message sur l’Apple Store en ligne si on essaye d’acheter un produit, que ce soit un iPhone, iPad, Mac ou autre chose.

À quoi s’attendre pour le Black Friday d’Apple ? Il se trouve que les offres sont déjà connues : ce sera des cartes cadeaux d’un montant pouvant atteindre 150 euros au maximum. Voici ce qu’Apple proposera :

iPhone : jusqu’à 60 € en carte cadeau à l’achat d’un iPhone 16 ou d’un iPhone 16e

jusqu’à 60 € en carte cadeau à l’achat d’un iPhone 16 ou d’un iPhone 16e iPad : jusqu’à 80 € en carte cadeau à l’achat d’un iPad Air, d’un iPad (A16) ou d’un iPad mini

jusqu’à 80 € en carte cadeau à l’achat d’un iPad Air, d’un iPad (A16) ou d’un iPad mini Mac : jusqu’à 150 € en carte cadeau pour l’achat d’un MacBook Pro (puce M4 Pro ou M4 Max), MacBook Air, iMac ou Mac mini

jusqu’à 150 € en carte cadeau pour l’achat d’un MacBook Pro (puce M4 Pro ou M4 Max), MacBook Air, iMac ou Mac mini Apple Watch : 40 € en carte cadeau à l’achat d’une Apple Watch Series 11 ou d’une Apple Watch SE 3

40 € en carte cadeau à l’achat d’une Apple Watch Series 11 ou d’une Apple Watch SE 3 AirPods : jusqu’à 60 € en carte cadeau à l’achat d’AirPods Max, d’AirPods Pro 3 ou d’AirPods 4

jusqu’à 60 € en carte cadeau à l’achat d’AirPods Max, d’AirPods Pro 3 ou d’AirPods 4 TV & Maison : jusqu’à 40 € en carte cadeau à l’achat d’une Apple TV 4K ou d’un HomePod

jusqu’à 40 € en carte cadeau à l’achat d’une Apple TV 4K ou d’un HomePod Beats : jusqu’à 40 € en carte cadeau à l’achat d’un produit Beats Studio Pro, Powerbeats Pro 2, Beats Solo 4, Beats Studio Buds + ou Beats Pill

jusqu’à 40 € en carte cadeau à l’achat d’un produit Beats Studio Pro, Powerbeats Pro 2, Beats Solo 4, Beats Studio Buds + ou Beats Pill Accesoires : 20 € en carte cadeau à l’achat d’un Magic Keyboard pour iPad Air, d’un Magic Keyboard Folio pour iPad (A16) ou d’un Apple Pencil Pro

Vous l’avez donc compris : ne vous attendez pas à un nouveau produit à la réouverture. Il n’y en aura pas. Mais pour ce qui concerne le Black Friday, vous pouvez retrouver plein de promotions sur cet article dédié.