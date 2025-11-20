Apple annonce que son événement shopping, à savoir le Black Friday 2025, aura lieu du 28 novembre au 1er décembre. À l’instar des années précédentes, il n’y aura pas de remises sur les produits, mais des cartes cadeaux.

Le Black Friday 2025 d’Apple aura lieu dès le 28 novembre

Plusieurs produits Apple seront éligibles au Black Friday, dont les iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods, Apple TV 4K, HomePod, Beats et d’autres accessoires. Attention toutefois : certains appareils récents ne peuvent pas en profiter. Par exemple, les iPhone 17 sont exclus.

Voici le détail du Black Friday 2025 d’Apple :

jusqu’à 40 € en carte cadeau à l’achat d’un produit Beats Studio Pro, Powerbeats Pro 2, Beats Solo 4, Beats Studio Buds + ou Beats Pill Accesoires : 20 € en carte cadeau à l’achat d’un Magic Keyboard pour iPad Air, d’un Magic Keyboard Folio pour iPad (A16) ou d’un Apple Pencil Pro

Rendez-vous donc le 28 novembre pour le lancement du Black Friday 2025 sur l’Apple Store en ligne. Mais pour obtenir des remises sur le prix des produits, il est préférable de se tourner vers des revendeurs comme Amazon.