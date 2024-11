Le Black Friday d’Apple est déjà une réalité dans quelques pays, dont en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cela s’explique tout simplement par les différents fuseaux horaires, puisque c’est déjà vendredi du côté de l’Océanie.

L’Apple Store en ligne a fermé ses portes en Australie et en Nouvelle-Zélande avant de rouvrir pour proposer les offres du Black Friday. À l’instar de la France et des autres pays, on retrouve des cartes cadeaux avec l’achat de différents produits, dont les iPhone, iPad, Mac et autres.

Voici ce que proposera Apple en France :

iPhone : jusqu’à 75€ en carte cadeau à l’achat d’un iPhone 15, d’un iPhone 14 ou d’un iPhone SE.

jusqu’à 75€ en carte cadeau à l’achat d’un iPhone 15, d’un iPhone 14 ou d’un iPhone SE. Mac : jusqu’à 150€ en carte cadeau à l’achat d’un MacBook Air 15 pouces (M3), d’un MacBook Air 13 pouces (M3) ou d’un MacBook Air 13 pouces (M2).

jusqu’à 150€ en carte cadeau à l’achat d’un MacBook Air 15 pouces (M3), d’un MacBook Air 13 pouces (M3) ou d’un MacBook Air 13 pouces (M2). iPad : jusqu’à 100€ en carte cadeau à l’achat d’un iPad Pro, d’un iPad Air ou d’un iPad (10e génération).

jusqu’à 100€ en carte cadeau à l’achat d’un iPad Pro, d’un iPad Air ou d’un iPad (10e génération). Apple Watch : 50€ en carte cadeau à l’achat d’une Apple Watch SE.

50€ en carte cadeau à l’achat d’une Apple Watch SE. AirPods : jusqu’à 75€ en carte cadeau à l’achat d’AirPods Max, d’AirPods Pro 2 ou d’AirPods 4.

jusqu’à 75€ en carte cadeau à l’achat d’AirPods Max, d’AirPods Pro 2 ou d’AirPods 4. TV & Maison : jusqu’à 50€ en carte cadeau à l’achat d’une Apple TV 4K ou d’un HomePod.

jusqu’à 50€ en carte cadeau à l’achat d’une Apple TV 4K ou d’un HomePod. Beats : jusqu’à 50€ en carte cadeau à l’achat d’un produit Beats Studio Pro, Beats Solo 4 Wireless, Beats Solo Buds, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds +, Beats Pill ou Beats Flex.

jusqu’à 50€ en carte cadeau à l’achat d’un produit Beats Studio Pro, Beats Solo 4 Wireless, Beats Solo Buds, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds +, Beats Pill ou Beats Flex. Accessoires : 25€ en carte cadeau à l’achat d’un Magic Keyboard, d’un Apple Pencil Pro, d’un Apple Pencil (2e génération), d’un Magic Keyboard Folio, d’un Smart Folio pour iPad Pro, d’un Smart Folio pour iPad Air ou d’un Smart Folio pour iPad (10e génération).

Ce sera en place dès demain, étant donné que cela correspondra avec le Black Friday. Ce sera disponible jusqu’au 2 décembre (qui correspond au Cyber Monday).