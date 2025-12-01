Ce 1er décembre est le dernier jour pour profiter de l’offre d’Apple par rapport au Black Friday et au Cyber Monday. Pour rappel, l’offre a débuté vendredi et permet d’avoir des cartes cadeaux avec l’achat d’iPhone, d’iPad, de Mac et autres.

Le Black Friday/Cyber Monday 2025 d’Apple

Voici l’offre du Black Friday 2025 et du Cyber Monday d’Apple :

jusqu’à 40 € en carte cadeau à l’achat d’un produit Beats Studio Pro, Powerbeats Pro 2, Beats Solo 4, Beats Studio Buds + ou Beats Pill Accesoires : 20 € en carte cadeau à l’achat d’un Magic Keyboard pour iPad Air, d’un Magic Keyboard Folio pour iPad (A16) ou d’un Apple Pencil Pro

Si vous voulez des promotions pour tout ce qui touche le monde de la tech et pas uniquement Apple avec des baisses de prix et non des cartes cadeaux, vous pouvez vous rendre sur cet article dédié.