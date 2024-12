C’est Noël et il y a des cadeaux au pied du sapin pour ceux qui ont été sages, mais quels sont les produits Apple présents ? Trois sortent du lot selon une étude de Piper Sandler.

Apple figure constamment parmi les marques les plus désirées par les adolescents, apparaissant dans 10% de toutes les listes de souhaits pour les fêtes selon l’étude, loin devant des concurrents tels que Nike et Louis Vuitton.

AirPods

Le premier produit Apple populaire comme cadeau pour Noël concerne les écouteurs et plus particulièrement les AirPods. Il existe différents modèles à différents prix. Les derniers en date sont les AirPods 4 à 149 euros ou le modèle avec réduction active de bruit à 199 euros. Et pour ceux qui veulent se faire plaisir, il y a les AirPods Pro à 279 euros (en promo à 219 euros chez Amazon) ou les AirPods Max à 579 euros (en promo à 570 euros chez Amazon).

Dans une enquête Statista de 2022, les écouteurs et les casques ont été classés comme les cadeaux technologiques les plus recherchés, 61 millions d’adultes américains prévoyant d’en acheter pendant la saison.

Apple Watch

Le deuxième produit Apple populaire pour Noël est l’Apple Watch. Selon une étude de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), 9% des propriétaires d’Apple Watch ont déclaré avoir reçu leur montre en cadeau pendant les fêtes de fin d’année, contre seulement 2% le reste de l’année.

Là encore, il y a plusieurs modèles avec différents prix. L’Apple Watch SE débute à 249 euros. Il y a ensuite l’Apple Watch Series 10 à partir de 449 euros ou encore l’Apple Watch Ultra 2 à 899 euros.

iPad

Enfin, le troisième produit Apple populaire à Noël est l’iPad. Toujours selon CIRP, 6% des acheteurs d’iPad ont reçu leur tablette en cadeau pendant les fêtes de fin d’année, contre seulement 2% au cours des autres trimestres.

Il y a plusieurs iPad disponibles : l’iPad standard à 409 euros (en promo à 359 euros chez Amazon), l’iPad mini à 609 euros, l’iPad Air à 719 euros et l’iPad Pro à 1 219 euros.

iPhone et iPad ?

Mais où sont les iPhone et Mac ? L’étude montre qu’ils représentent une petite part des cadeaux (proche de 0% pour les iPhone et 1% pour les Mac). La raison est assez simple : ce sont des cadeaux chers. Et dans le cas de l’iPhone, il faut ajouter le forfait mensuel.