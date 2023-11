Après avoir annoncé son événement shopping qui correspondra au Black Friday 2023, Apple dévoile les dates limites pour la commande de cadeaux afin de les recevoir à temps pour Noël.

La page pour la France n’est pas encore en ligne, mais il y a celles pour l’Allemagne, le Royaume-Uni ou encore les États-Unis. Dans le cas des États-Unis et du Royaume-Uni, Apple indique qu’il faut commander au plus tard le 21 décembre pour recevoir son iPhone, iPad, Mac ou autre à temps pour Noël. Pour l’Allemagne, la date butoir est le 22 décembre. On peut se douter que ce sera similaire pour la France.

Cela change de l’année dernière où la date butoir pour commander un iPhone 14 ou iPhone 14 Pro était le 17 novembre. Le changement cette année est que les usines de production ne sont plus à l’arrêt à cause du Covid-19. Cela avait provoqué un important chamboulement, que ce soit pour Apple ou les autres entreprises. Pour 2023, on retrouve des dates butoirs qui sont standards pour les nouveaux iPhone.

Il est bon de noter que les dates peuvent éventuellement changer au fil des prochaines semaines. Apple annonce le 21 ou 22 décembre aujourd’hui, mais si les commandes sont nombreuses pour tel ou tel produit, Apple pourrait avancer la date.

C’est l’occasion de rappeler qu’Apple a également étendu la date de retour des produits. Ainsi, vous avez jusqu’au 8 janvier 2024 pour renvoyer une commande.