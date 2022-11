Apple a partagé sa liste indiquant quelles sont les dates jusqu’auxquelles vous pouvez commander un iPhone, iPad, Mac ou autre, et espérer le recevoir à temps pour Noël.

Vous avez jusqu’à aujourd’hui (17 novembre) pour commander un iPhone 14 ou 14 Pro Max afin de le recevoir à temps pour Noël. Ce sera compliqué à partir de demain, sauf s’il y a éventuellement du stock chez les revendeurs comme Amazon, Fnac, Darty ou Cdiscount. Quant aux iPhone 14 et 14 Plus, Apple annonce que la commande peut être passée jusqu’au… 22 décembre. Même son de cloche pour les modèles plus anciens.

Il ne faut pas être étonné pour ce qui est des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Récemment, Apple a annoncé des délais à cause de la situation avec le Covid-19 en Chine et des restrictions qui ont un impact sur le principal site d’assemblage situé à Zhengzhou. L’usine fonctionne actuellement à une capacité considérablement réduite.

Qu’en est-il du reste ? Apple annonce la date limite du 22 décembre pour la plupart de ses produits. Il y a quelques exceptions, comme l’iPad mini (1er décembre), les AirPods Pro 3 (1er décembre) et les AirTags (13 décembre). Mais pour le reste, Apple annonce que le 22 décembre est la date maximale. Vous avez donc encore du temps afin de passer une éventuelle commande sur l’Apple Store en ligne.