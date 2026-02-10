Sony élargit discrètement son offre autour de la manette DualSense avec une déclinaison présentée comme « prête pour PC » (et donc aussi utilisable sur Mac, iPhone et iPad). Sur le papier, l’annonce peut sembler importante : la DualSense reste l’une des manettes les plus emblématiques du jeu moderne, notamment grâce à son retour haptique avancé et ses gâchettes adaptatives. Dans les faits, cette “nouvelle” version ressemble surtout à une réponse marketing à une réalité simple : de plus en plus de jeux PlayStation arrivent sur PC, et les joueurs veulent une manette officielle, immédiatement exploitable sans se demander quel câble acheter.

Un pack PC Ready attendu début mars… au Japon

La version mise en avant par Sony doit être commercialisée au Japon à partir du 5 mars. Son tarif annoncé est de 11 480 yens, un prix très proche de celui d’une DualSense vendue seule sur le marché local. L’idée n’est donc pas de proposer une manette techniquement différente, mais une boîte prête à l’emploi pour un usage ordinateur, avec un accessoire qui manquait souvent aux joueurs : un câble USB-C vers USB-C inclus d’origine.

C’est un détail, mais un détail révélateur. Aujourd’hui, beaucoup d’accessoires sont encore livrés sans câble, et les consoles ne fournissent pas systématiquement un câble adapté à tous les usages : la PlayStation 5 a longtemps été associée à un câble USB-A vers USB-C, plus pratique pour certains ports, moins pour d’autres. Sur un PC récent, un Mac moderne ou un iPad avec USB-C, un câble USB-C vers USB-C devient plus logique.

La DualSense PC n’est pas une nouvelle manette

Sur le plan matériel, tout indique qu’il s’agit d’une DualSense standard, en l’occurrence une finition proche de Midnight Black, déjà disponible depuis plusieurs années. Pas de nouveau module sans fil, pas de modification des sticks, pas de changement de batterie annoncé : l’essentiel est dans le packaging.

En clair, Sony reprend une recette déjà vue dans l’écosystème concurrent : rendre une manette PC en la vendant avec le câble nécessaire, pour éviter l’achat séparé et les mauvaises surprises. Pour une partie du public, c’est même l’argument principal : sortir la manette de la boîte, brancher, jouer.

Pourquoi un câble change (un peu) l’expérience

La DualSense fonctionne en Bluetooth, et peut donc être utilisée sans fil sur de nombreux appareils. Mais le câble reste utile dans plusieurs scénarios :

Recharge : la batterie se recharge via USB-C, et tout le monde n’a pas forcément un câble de qualité sous la main.

: la batterie se recharge via USB-C, et tout le monde n’a pas forcément un câble de qualité sous la main. Connexion plus stable : en jeu compétitif ou sur un PC capricieux, l’USB évite certains aléas du Bluetooth.

: en jeu compétitif ou sur un PC capricieux, l’USB évite certains aléas du Bluetooth. Fonctions avancées : selon les jeux et les plateformes, certaines fonctionnalités peuvent mieux se comporter en filaire, et certains titres PC réclament explicitement une connexion USB pour tirer parti de la manette.

Compatibilité : Mac, iPhone, iPad, Windows… la DualSense est déjà bien intégrée

Cette annonce arrive dans un contexte où la DualSense est déjà reconnue nativement par de nombreux systèmes. Côté Apple, la prise en charge est installée depuis plusieurs générations d’OS, ce qui permet d’utiliser la manette sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac pour des jeux compatibles, y compris via des services de cloud gaming ou des applications de streaming de jeux. Sur PC, Windows 10 et Windows 11 gèrent la DualSense, avec une expérience qui varie selon les titres, les plateformes (Steam, Epic Games Store…) et le niveau d’intégration proposé par chaque jeu.

Il faut toutefois rappeler une nuance importante : toutes les fonctions de la DualSense ne sont pas garanties partout. Le retour haptique avancé et les gâchettes adaptatives, par exemple, dépendent fortement du support logiciel. Sur console, l’expérience est maîtrisée. Sur PC, elle est plus hétérogène : certains jeux exploitent très bien ces options, d’autres se contentent d’une compatibilité “manette standard”.

Un signe de l’offensive PlayStation sur PC

Si Sony se donne la peine de mettre en avant une DualSense pour PC, c’est aussi parce que la marque accélère depuis plusieurs années sur ce terrain. Les portages de jeux PlayStation sur ordinateur se multiplient, et l’écosystème PC est devenu un relais de croissance évident : les joueurs n’achètent pas forcément une console, mais ils achètent des jeux… et des accessoires.

Dans cet environnement, la manette Xbox est longtemps restée la référence “plug and play” sur PC. La DualSense, elle, joue une autre carte : plus immersive sur les titres qui la prennent en charge, plus “signature” dans son ressenti. Sony a donc intérêt à réduire au maximum les frictions à l’achat, même si cela passe par une évolution très modeste.

Prix et disponibilité : un intérêt limité hors du Japon

Reste la question essentielle : ce pack a-t-il un intérêt concret en Europe ? Aujourd’hui, une DualSense se trouve couramment autour de 70 à 80 euros selon les enseignes et les promotions, avec des variations notables selon la couleur. Dans la majorité des foyers, un câble USB-C est déjà disponible (smartphone, tablette, ordinateur portable, accessoires). Le bénéfice du pack “PC” devient alors surtout psychologique : il rassure, simplifie l’achat, et garantit d’avoir immédiatement le bon câble, notamment sur des machines récentes équipées uniquement en USB-C.

Pour les joueurs qui possèdent déjà une DualSense, l’annonce n’a donc rien d’un nouveau produit. Pour ceux qui veulent s’équiper spécifiquement pour PC ou Mac, elle confirme plutôt une tendance : Sony cherche à occuper le terrain des accessoires PC sans changer la manette, en misant sur une présentation plus explicite et une boîte plus complète.

Au final, cette DualSense “PC/Mac” ressemble moins à une révolution qu’à une formalisation : Sony reconnaît officiellement des usages déjà courants, et met en avant le minimum nécessaire pour éviter l’achat accessoire. Une petite annonce, certes, mais qui illustre bien la direction prise par PlayStation : être présent là où les joueurs sont, même si cela commence par quelque chose d’aussi banal… qu’un câble dans la boîte.