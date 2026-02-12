La belle Lara est de retour ! Tomb Raider pour iOS (Lien App Store – – iPhone/iPad) propose une version complète et optimisée de l’aventure culte de 2013 mettant en scène une jeune Lara Croft, âgée de 21 ans et naufragée lors de sa première expédition archéologique sur l’île mystérieuse de Yamatai. Le joueur doit explorer des ruines anciennes, résoudre des énigmes complexes et affronter des ennemis redoutables pour survivre et percer les secrets d’un royaume oublié.

Une version sans compromis

Le jeu offre une expérience AAA sans compromis sur mobile, avec des commandes tactiles intuitives, ainsi qu’une compatibilité avec la souris, le clavier et les manettes. La progression repose sur le déblocage de compétences, la collecte de ressources et la fabrication d’équipements permettant à Lara d’évoluer de survivante vulnérable à aventurière aguerrie.

Cette édition inclut également 12 contenus téléchargeables apportant compétences supplémentaires, améliorations d’armes, tenues alternatives et défis bonus. L’optimisation mobile est renforcée par la visée gyroscopique sur appareils compatibles et divers réglages graphiques pour équilibrer performances et qualité visuelle.

Tomb Raider pour iOS nécessite iOS 18 ou ultérieur et environ 11 Go d’espace de stockage, une capacité supérieure étant recommandée pour garantir une installation vraiment fluide. A noter que le jeu ne peut être lancé qu’à partir de l’iPhone XS, de l’iPad de 10ème génération, de l’iPad Mini de 6ème génération et de l’iPad Pro de 3ème génération.